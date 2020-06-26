لمن يهمه الامر..!  

محمد صادق الحسيني ||

ماحصل في بغداد ليلة امس هي غارة ابليس على حشدنا المقدس

‏وجوهر ما جرى في الواقع يحاكي خطة امريكية خبيثة معروفة الحال سبق ان طبقت في الاردن

في سبعينيات القرن الماضي ايام الفدائيين هدفها الايقاع بين الجيش الاردني وحركة فتح

‏وهو ما حصل يومها فعلا واحدث انشقاقا كبيرا في الشارع الاردني جيش وفدائية انتهت بمجازر ايلول الاسود واخراج الفدائيين من الاردن

الامر الذي يتطلب الحذر كل الحذر حشدنا المقدس خط احمر نعم لكن المؤمن كيّس فطن ايضاً

والله المستعان

بعدنا طيبين قولوا الله

ــــــــــــــــــــ