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مدن تحت الرماد..سوق الشيوخ انموذجا...


  فراس الحجامي ||   إنها مدينة الشهداء والعلم والعلماء والشعر والأدب ومؤى الضيف والشريان الابهر للحشد الشعبي .. تلك المدينة الغافية على ضفاف نهر الفرات قاسما اياها إلى نصفين من الاحياء والعشائر المحيطة بها .كانت ولازالت تعج دواوينها بمختلف الثقافات إلى أن اجتاحها ذالك الوباء اللعين حالها حال جميع المدن العراقية والعالميه . لاكن مايخنق المرء حسرة ويجعل مرارة في النفس هو تهالك المدينة في بناها التحتيه والخدمية رغم سبع عشر عاما من الاستقرار والأموال الهائلة التي دخلت وخرجت إلى المدينة وبدون فائدة تذكر .اليوم تلك المدينة أصبحت موبوءة وتكاد انا تعادل اصاباتها العاصمة في إعدادها بل تجاوزها في آخر يومين نتيجة إلى الأهمال الحكومي والبلدي وعلى جميع المستويات رغم وجود إمكانيات خاصة بها بأمكان المخلصين ان يتجاوزوا الازمه بها فقط . ومايبعث من رسالة الأمل هو غيرة شبابها وتكاتف مجتمعها العشائري بجميع اطيافه رغم امكانياته المحدودة الا انه قدم الكثير من مشاريع اسعفت الواقع المرير رغم محدودياتها.  فمتى تنهض الحكومة في مسؤولياتها اتجاه هذه المدينة المنكوبة ؟ ومتى تستثمر امكانياتها في الشكل الصحيح؟ جميع تلك الظروف والأسباب بحاجة إلى تدخل طارئ لانقاذ الانسان السقشخي من تلك الجائحة وبدون تردد..
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