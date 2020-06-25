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حتى نتجاوز الكارثة 

56 2020-06-25

عباس عبود سالم ||

 

تجاوز عدد المصابين العراقيين بكورونا حاجز الالفي مصاب في اليوم الواحد مع تحذيرات دولية بكارثة مقبلة وتحذيرات محلية من انهيار الوضع الصحي لدينا فلابد من العمل بالسرعة القصوى واضع امام الحكومة العراقية ورئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي هذه المقترحات: 1/ان يقوم #رئيس_الوزراء بحل خلية الازمة وتشكيل خلية ادارة ازمات جديدة متخصصة في التعامل مع الكوارث وتكون تحت اشرافه وبرئاسته وتضم وزيري الصحة السابق والحالي. 2/اعتبار تهديد #كورونا خطرا كبيرا لايقل عن التحديات الامنية والكوارث والمخاطر الكبرى. 3/استدعاء كل الخبرات الطبية المحلية وايجاد دور لها في مواجهة الفايروس وتنظيم ادارة الازمة والاشراف على برتوكولات الادوية ومناطق الحجر والمستشفيات و فرق المتطوعين والخدمات الطبية الاخرى. 4/انشاء صندوق تبرعات من خلال فتح حساب مصرفي يتلقى تبرعات الميسورين العراقيين وتنظيم آلية شفافة لادارته وكشف حركة دخول وخروج الاموال فيه امام الراي العام. 5/فتح باب التطوع لغرض تشكيل فرق متخصصة باسناد #الكوادر_الطبية من خلال توزيع قناني الاوكسيجين للمنازل والمساعدة على الحجر المنزلي ومتابعة احوال المصابين وهم في منازلهم ونقل جثث المتوفين وان تخضع هذه الفرق للتدريب والتوجيه من قبل وزارة الصحة. 6/استثمار طبابة القوات المسلحة والحشد الشعبي في دعم الجهود المدنية المتعلقة بمواجهة الكارثة. 7/الاستعانة بخبرات استشارية طبية خارجية. 8/الظهور امام وسائل الاعلام بمؤتمر صحفي يومي يضع المواطنين بحقيقة الوضع اضافة الى توجيه النصائح والارشادات ورفع معنويات الجماهير. 9/العمل على توزيع الكمامات والكفوف والمعقمات الاساسية مجانا على الكوادر الطبية والمتطوعين والعناصر الامنية. 10/تقوم وسائل الاعلام بتسليط الضوء على المبادرات الطوعية للمتبرعين بالمال او المتطوعين للعمل بشكل مستمر. 11/التنسيق مع الدول التي نجحت في محاصرة الفايروس والاستفادة من تجاربها. 12/ايقاف الانشطة السياسية والاجتماعية غير الضرورية. 13/توحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة. 14/توفير الدواء والرعاية الصحية المجانية لاصحاب الدخل المحدود. 15/الاكثار من الفرق الجوالة  16/تخصيص خطوط هاتفية ساخنة اضافية لتقديم الارشادات والنصائح للمواطنين واغاثة المحتاجين.
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