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ضرورة تعيين موظفات صحيات لتغسيل المتوفيات بمرض كورونا؟!  


منى زلزلة ||

 

اوجه ندائي للعتبات الحسينية العباسية العلوية الكاظمية فهذا حق انتم افضل من يقوم باداء حقه

اعرف ان رجال العتبة بدون تحديد لاتهتم بالنساء الزوار كما تهتم بالزوار الرجال

اعرف ذلك انها تميز في اوقات الصلاة فتحرم النساء من الامكنة المخصصة لهن لتضعها للرجال حصرا وتحرم المراة من صلاة الجماعة الا في صحن واحد!

وطبعا لا ازكي الحسينيات وقليل من هم الذين لايشملهم لعنة الرسول لترك من يعول  مما ادى الى ان يحرمهم الله اليوم  من اقامة الصلاة

لكن ذلك كله من المستحبات

اماغسل الموتى النساء فهو من الواجبات الكفائية ولو ارادت العتبات ان تطبق هذا الحكم الشرعي فلايقف امامها اي مانع سوى العادة التي تعودت عليها في اهمال تولي امرهن حتى وان توظفن لديهن المئات من النساء فان حالهن لايفرق كثيرا من حال الموظفات في دوائر الدولة من عدم الاهتمام بوضع  نظام اداري خاص يراعي حقوقهن كامراة

لازال الكثير من الرجال لايتقيد بالشرعيات عندما يكون التكليف عليه يخص النساء لازلت منذ صغري نكتة طالب علم لم ينهي بعد المرحلة الاولى يحدث استاذه عن اقامته للصلاة للنساء في قريته ففسد وضوءه اثناءها لكنه اكمل صلاته فقاطعه استاذه لقد بطلت صلاتك

فاجاب على الفور لايهم ان المأمومين كلهن نساء!!!

فمادام الامركذلك لتدفن بدون تغسيل

فكلهن نساء!!

لا احد يدرك اهمية العدالة في امر النساء الا المتقين كما جاءت الاحاديث

والقران الكريم استنكر بشدة عادة جاهلية بعد ست سور فقط انزلها الله على رسوله الكريم تميز بين النساء والرجال ، فقال واذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت ،

نعم لم يتأخر في مقارعتهم   مدارة لكبرياءهم   ولم يثنيه  قوة عادات سلطاتهم ، ولهذا  اثًر في المتقين كلامه ، ولحد يومنا هذا نجد المؤمنون المتقون في كل العالم يختلفون تماماً في تعاملهم مع النساء ، فقد تجاوزوا عاداتهم ،واطفئوا لهيب  سطوة شياطينهم وانصفوا نساءهم .

والعتبة معنية باداء هذه الحقوق  وكما جهزت للرجال المتوفين مكان لغسلهم لابد ان لاتترك مسؤوليتها تجاه النساء كذلك

فالله الله في نساء المتوفيات بمرض كورونا


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