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الداهية برهم و تشرين الاسود!  


د. حسين طاهر

 

رئيس بدون صلاحيات يقود العراق الى هاوية البعث الذي ان عاد فسيحترق اخضرنا ويابسنا هذه المرة .

تشرين الاسود مر علينا واطاح بالسيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والله لو رحل عادل لن يأتي بعده عادل.

مهزلة عاشها العراق شارك فيها رئيس جمهورية بدون صلاحيات خارقا للدستور في تسميتة رئيس الوزراء ناهيك عن مواقفه اللاوطنية في طاولته المستديرة مع سفراء الدول الاجنبية التي تدل لاولي الالباب انه ليس سوى سفير لايختلف عن باقي السفراء المتواجدين في العراق.

بدون صلاحيات وادارها هكذا فكيف لو كان بها! و دوره المشؤوم في تاجيج التظاهرات ضد عبد المهدي وهو جالس في قصره معززا مكرما محميا من اهل بغداد الذين سيحترقون في يوم ما. كما استشهد قادة النصر دفاعا عنها ليستمتع هو بها!

اما رئيس الديوان البرلماني الذي فقد توازنه المعلن ومرر الدواعش ونقلهم من حالة الارهاب وحولهم الى مفسوخة  عقودهم وبجرة قلم و الذي ترك نائبه يلتقي الاندية ويركض خلف دوائر الامانات وطارقا كل قوائم التعيينات والباحث عن المكاسب الكتلية وهلم جر! فهو ليس الا قناع يكمل دور الاول والذين اكتمل بازاحة الثالث!

الثالث الذي وصل الى سدة الحكم الان وجوقه الاعلامي  ليثبت انه اداة ليس الا ولايدري ماهو دوره سوى انه سيقسم العراق الى ثلاث وبهدوء كبير وفي غفلة من تيارات سياسية مشغولون بعدد الاموال التي استلموها نتيجة ايصال العراق الى مانحن عليه اليوم.

رحم الله شهداء النصر الذين بالتاكيد سيكونوا الالهام الذي يشعل الحرب عند وصول لحظة الصفر والتي هي نتيجة منطقية لما نحن عليه!

تقسيم العراق غايتكم وهذا ات لامحالة. والحرب تنقل من فلسطين الى العراق! والادهى من ذلك الملفاة الساخنه التي يثيروها من اجل تمرير العن وادهى. انهم ممكن ان يقودوا حربا حدودها بغداد وقودها نحن ليس غيرنا!

بطش الكاظمي برفحاء و هجوم عنيف على الساسة الشيعة وان تحدث احدهم قفز عليهم مسىءبالسب والهوان. هم يتفرجون ويأكلون الطعم وليصبحون الفحم والطعم!

مزقوا صور الشهداء الذين حرروا الارض ولم يتحرك احد! تحدثوا عن لاعب كرة اهتز الكون! عجيب امركم  انتم يامن اكلتم وشربتم في العراق!

مالكم خونة حتى العظم!

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