يوم الانزاك دي وشهداء سبايكر

مؤيد بلاسم

في بداية تقديمي للدراسات العليا في جامعة RMIT عام ٢٠١٥ كان لدينا امتحان كفاءة لغة صعب جداً، واحتياطاً للامر قررت أن ادخل معهد لغة لتقييم كفائتي للغة الإنجليزية تطبيقا للمثل العراقي (أتحزم للواوي بحزام سبع).

دخلت للمعهد يوما واحداً فقط بعد ان اكتشفت من خلال الاختبار إن مستواي جيد.

ولأنني دفعت مبلغ الدراسة الخاص بذلك اليوم، قررت ان أستفيد من المعهد لمدة يوم واحد على أقصى ما يمكن، فدخلت لقاعة كان يدرسون فيها الكتابة الأكاديمية بالانجليزية.

كان موضوع ذلك اليوم كتابة انشاء عن يوم الانزاك دي، وهو يوم تحييه استراليا ونيوزلاندا منذ قرن من الزمان احتراماً لضحايا حرب الانزاك حين اشتركت استراليا ونيوزلاندا في الحرب العالمية الاولى جنبا إلى جنب مع أمهم الثقافية بريطانيا ضد الدولة العثمانية ( الأم الثقافية لأمة داعش!!)

وتعرفت من خلال كلام المتداخلين والطلبة والاستاذة الأسترالية بريطانية الأصل تفاصيل كيف قتل أكثر من ٢٦٠٠٠ جندي استرالي ونيوزلاندي في تلك المعركة.

حيث إن مقاتلي الكومونولث حاولوا احتلال القسطنطينية من خلال اقتحام جبال غاليبالدي في تركيا لدخول عاصمة خلافة العثمانيين وإعلان الانتصار.

لكن سوء تقدير القائد الإنكليزي (ونستون تشرشل) جعله يهبط بجنوده على سفح جبل كان الأتراك قد تحصنوا فوقه جيدا وبداوا في اقتناص الجنود الإنكليز بكل سهولة.

بعد ان انتهت المعركة بانسحاب جيوش بريطانيا واستراليا ونيوزلاندا أقيمت مراسم دفن عسكرية لائقة للضحايا وتم تخصيص يوم عطلة رسمية في استراليا ونيوزلاندا احتفاءً بأولئك الضحايا.

تشمل الاحتفالات كل المدارس الأسترالية والمؤسسات الحكومية والاجتماعية وتظهر مسيرات شعبية واجتماعية أحياءً للذكرى وتفتخر مدن استراليا بضحايا الانزاك دي وتعلق صورهم في الشوارع وعلى البنايات الرئيسية وتوزع منتجات خاصة بالمناسبة ويرمى الورد على نصب الجندي المجهول.

حين وصل الي الدور في قراءة الإنشاء طلبت ان أقف على المنصة وخطبت فيهم عن سبايكر.

قلت لهم إن قاعدة سبايكر قاعدة عسكرية عراقية في أرض عراقية يتم فيها تدريب مجندين عراقيين بعمر الورود لأجل الدفاع عن بلاد قيل لهم إنها وطنهم الواحد.

حين سقطت الموصل بيد تنظيم داعش صدرت أوامر للمجندين من قبل ضباط معسكر التدريب بأن ينزلوا لأهلهم مجازين وإن الطريق مؤمن وإن عشائر مدينة تكريت تعهدت بحمايتهم.

بدون تامين رسمية حماية للمجندين نزلوا في أرض تكريت اعتمادا على وعود بعض وجهاء المدينة وشيوخ عشائرها التي تزعم إنها عربية لديها قيم الجيرة وحماية الدخيل واغاثة الملهوف وباعتبار إنها مدينة عراقية يسكنها عراقيون كما يقال لنا ولهم.

استقبلهم مدنيون من تكريت واعطوهم الأمان وأخبروهم إنهم سيرسلونهم الى مرآب تكريت بغداد ومنه الى أهليهم.

لكن بدلا من ذلك تم اقتيادهم الى قصور رئاسية واحتفلت صفحات الفيسبوك بأسر وتعذيب أكثر من ١٧٠٠ من المجندين العراقيين العزل ووصفت وسائل الإعلام الخليجية ذلك بان ثوار عشائر تكريت أسروا جنود جيش المالكي.

وفي مشهد خال من المروءة والأخلاق أعدمت وحوش تكريت المتحالفة مع مقاتلي داعش مجندي جيش بلادهم العزل ومعظمهم كانوا من المراهقين وسط هلاهل النساء واشترك في المجزرة حتى بعض أطفال تلك المناطق وشبابها وكهولها اضافة الى مقاتلين من كل اصقاع الإمتين العربية والإسلامية وسط هتافات طائفية هائجة.

قلت لهم سيداتي آنساتي سادتي

في تكريت قتل جنودنا منذ أقل من عام في ارض عراقية بعد ان حصلوا على وعود بالامان بينما تم قتل جنودكم في ميدان معركة متكافئة على يد جيش عدو مدافع عن نفسه وارضه.

جنودكم كانوا يريدون إحتلال عاصمة دولة اخرى بينما جنودنا قتلوا في أرضهم.

قتل جنودكم في ميدان المعركة على يد جيش معاد وتم تكريم جثمانهم من قبل عدوهم بينما تم قتل جنودنا وهم عزل آمنين على يد ابناء وطنهم وتم تشويه جثثهم ورميها في النهر بعد حفلات تعذيب جماعي شاركت فيها كل قاذورات الدنيا.

قتل جنودكم منذ قرن و لازلتم تبكونهم بينما جنودنا لم يمر عام واحد على قتلهم ( في حينها) ولازال اهلهم يطالبون بحقوقهم وجثثهم وتتلاعب بأعصابهم مافيات النصب والاحتيال.

حكومتكم تكرم قتلاكم بينما حكومتنا تطالبنا بالسكوت عن ضحايانا حفاظا على شعور القتلة.

تبالغون في عدد ضحاياكم لتضيفوا اليهم ضحايا نيوزلاندا بينما حكومتنا تقلل من عدد ضحايانا لتقول انهم ١٢٧ فقط!!

قلت لهم ان اكثر مشهد إثارني هو ما رواه أحد أقاربي في تحرير تكريت إنه شاهد شيخا كبيرا يحمل كيسا فيه عظاماً بشرية وبقايا جثث فسألوه عنه فقال: إنها جثة ولدي!

فقيل له كيف عرفت انها جثة ولدك؟

قال لا ادري والله لمن تعود ولكني أجمعها لأقنع أم إبني الشهيد بأنها جثته فهي لم تنم منذ يَوْم حدثت سبايكر واخشى عليها ان تموت حزنا

فأردت ان اسكتها لكي تكف عن رحلة الموت الحزين البطيء.

قلت لهم ان ضحاياكم لا يوجد من يعرفهم شخصيا اليوم سواء من أقاربهم او اصدقاي

ٔهم أو امهاتهم أو زوجاتهم وأخواتهم بينما لدينا أكثر من ١٧٠٠ عائلة

وأكثر منها أصدقاء ومعارف يعيشون الحزن اليومي وسط إهمال حكومي وعالمي فظيع.

حينما انتهيت من كلامي كان الجميع يبكي الأستاذة الأسترالية الفيكتورية البريطانية كانت ترتجف وتبكي بحرقة أم ثكلى حتى اني خشيت عليها من الانهيار

وبلحظة تحولت قاعة الدرس من انشاء عن يوم ضحايا الانزاك دي الى مناحة مجلس تعزية في سبايكر واصطفوا يسلمون علي معزين بالمصيبة.

كانوا متأثرين جدا رغم ان لا احد منهم يعرف سبايكر او ضحاياها

لكن ما حركهم هو الشعور الإنساني الذي نفتقده كأمة لا تجيد سوى القتل والشتائم ووراثة الكراهية والاحقاد.

لذلك لم أستغرب هجوم بعض ربعنا عليّ لأني تضامنت مع ضحايا مجزرة باريس.

سلاما لضحايا سبايكر والعراق ولبنان وسوريا واليمن وباريس مدينة الأنوار ولا عزاء للقتلة وأصحاب الضمائر الميتة.

مؤيد بلاسم