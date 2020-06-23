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البعث بملامح أخرى..  


فراس الحجامي ||

 

اموال وفتاوى وتحشيد طائفي ومذهبي واقليمي بين الحين والآخر .وصفقات بمرأى ومسمع الأغلبية. وضغوطات إقليمية وعالمية تسعى اهدافها في جميع مستوياتها إلى خلق تجمع ارهابي كالبعث المنحل لضمانات عدة أهمها وفي مقدمتها الأمن التام للكيان الصهيوني الغاصب .فبعد ست سنوات عجاف على انطلاق الفتوى المباركة للامام السيستاني دام ظله الشريف وبعد انهار من الدماء الطاهرة من شتى مسميات قواتنا الأمنية البطلة والحشد الشعبي المقدس .نرى اليوم وبلاخجل وبلا ذرة شرف أصحاب منصات الفتن وارهابيوا السياسة الغربية يتقاطرون الواحد تلو الآخر   للعودة إلى الوطن بعد أن وجدو ضالتهم في حكومة خاوية الأطراف تتناثر من جميع أطرافها الضعف والتخاذل ذات مسمى شيعي وهي من التشيع ابعد من الخيال .

ففي هذا الوضع الراهن وتشتت القوى السياسية الشيعية في تحالف الفتح ومحور المقاومة .وانشغال البلد والعالم في هذه الجائحة والوباء حتما سوف تكون الفرصة المناسبة لعودة شذاذ الآفاق وسفاحي دماء أبنائنا وبلا حكم وبلا اعتراض من هنا وهناك .وهذا ماسعت إليه  جاهدة الحكومات الخليجية والاحتلال الأمريكي. ممايؤسس إلى ولادة كيانات مدعومة من الخارج على حساب أبناء الوطن الاصلاء ممن ذاقوا مرارة الحكم العفلقي وخيانات الساسة أصحاب المنصات..



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