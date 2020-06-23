كفى يا برلمان .. نوما على وسائد (ريش النعام )  

عبد الزهرة البياتي ||

لحد الان لم اجد مسوغا او مبررا او عذرا مشروعا يقنعني ولو بنسبه (5%) بشأن عدم قيام مجلس النواب بعقد جلساته بشكل يومي منتظم وانقطاعه كل هذا الوقت رغم مايمر به العراق من مصاعب وتحديات حتى ليمكن القول انه انسحب من الحياة السياسيه ولم يعد له وجودا وان الرواتب والامتيازات والارقام الملياريه من الاموال التي ترصد له سنويا جريمه لا تغتفر وان الحاجه ازاء هذا النهب المنظم والهدر الفادح للمال العام تدعونا للمطالبه بقوة لحله غير مأسوف عليه مع (سبع حجارات ).. من يتذرع من النواب بأن جائحه كورونا هي السبب الكامن وراء عدم التئام الجلسات اقول له : وما بالك بالملاكات الطبيه التي تعمل ليلا نهارا وهي تقف بكل شرف على خطوط التماس المباشر مع فايروس فتاك وتقدم الجهد والشهداء ؟وما بالك بالاجهزة الامنيه التي تعمل على مدار (24) ساعه ؟ وما بالك بالعاملين في قطاعات خدميه كالماء والكهرباء والنظاقه ؟! .. لقد ايقنت الان اكثر من ذي قبل بان تعطيل البرلمان عمليه مبيته ومقصوده ورب الكعبه وان الغايه من ذلك هي عرقله تمرير قوانين مهمه ذات صله بالانتخابات المبكره التي ينتظرها الشعب .. هناك قانون المحكمه الاتحاديه وهناك قانون الانتخابات والمفوضيه العليا المستقله للانتخابات وغيرها من التشريعات ذات الصله .. لا شيء يجري عفويا ولاشيء متروك للصدفه وان من لايريدون لهذا العراق ان ينهض من كبوته ولا تستقيم اوضاعه ولا يتعافى ولا يسير قطاره على قضبان السكه بصورة صحيحه هم وحدهم من يريدون ابقاء مجلس النواب يغط في سباته والمعنى في قلب الشاعر ؟؟ .

ان على كل نائب شريف ويمثل الشعب فعلا وجاء لخدمه هذا الوطن ان ينتفض بقوة ويطلق صرخته المدويه رافضا هذا الواقع المتدني والبائس للبرلمان .. من يقول ها انذا فاليخرج امام الملأ ليكشف للشعب الحقيقه وتأكدوا ايها الساده النواب ان الشعب ليس بغافل عما يجري وسيحاسبكم جميعا من دون استثناء لانكم تنازلتم عن وظيفتكم الرقابيه والتشريعيه وتعاملتم مع الشعب ب(الاذن الطرشه ).. وليس الشعب هو من يحاسبكم بل الله سيكون بالمرصاد لكل من اخفق في اداء واجبه وكان دوره فقط (الثرثره ) وليس غير الثرثره .. كفى يابرلمان نوما على وسائد ريش النعام .. الشعب يبحث عنكم فبأي بروج مشيده انتم ؟

ـــــــــــــــــ