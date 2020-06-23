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النظر بعين واحدة,,  


فراس الحجامي ||

 

الازدواجية سمة الاغلب ممن تسنم مواقع إدارة السلطة في العراق بعد إزالة حكم البعث المجرم وماتلاه من تعاقب الأدوار في  إدارة الدولة في جميع مفاصلها.

فبعد أن استنشق المضطهدون هواء الحرية في وطن كان غالبا مايملأ اجوائه دخان الحروب وصوت أزيز الموت والرصاص .

سبعة عشر عاما وأكثر ولازالت عقدة الازدواجية في طرح الحلول وتحمل أخطاء السياسة من نصيب ابن الوسط والجنوب المتعب المتهالك .فمانراه اليوم من هجمة منظمة يقودها دعاة الاصلاح وخبراء الأزمات في خطوات كان ظاهرها فيه شي من العدالة المجتمعية.

 لكن محتواه وجوهره يحمل بين طياته عقوبة الله الوسط والجنوب وأبناء الانتفاضة على وجه الخصوص ..

الجميع يعلم جيدا بأن الاستحقاق الذي حصل عليه أبناء الانتفاضة كان ضمن سلة واحدة من المشمولين في قانون مؤسسه السجناء السياسيين والذي شمل المونفلين وحلبجة والكرد الفيليين وضباط الأمن الخاص والفدائيين .

عند ارتفاع موجة الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية لم نرى ونسمع الا أبناء معتقل رفحاء ممن قطعت عنهم مستحقاتهم ولم يتم النظر إلى ممن شمل معهم في نفس القانون يا ترى والسبب الذي يدفع به ابن الجنوب دائما الثمن بينما لايزال الكرد والغربية واقفين على التل. وما يزال ساسة الشيعة على هذا الحال الا ان نرى في يوم من الأيام استلام الآخرين زمام الأمور وجعل الأكثرية في موقع المتفرج لساستهم  ونظرياتهم في ازدواجية التعامل مع قواعدهم والنصر بعين واحدة!

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