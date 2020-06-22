المقالات

إصبع على الجرح..برهم صالح .. السر المكشوف  


منهل عبد الأمير المرشدي||

 

منذ وصول برهم صالح الى منصب رئيس جمهورية العراق حتى يومنا هذا بمباركة وتأييد وتصويت وتصفيق من ساسة الشيعة وهو يخطوا خطوات مرتبة مترتبة محسوبه على سحب البساط من تحت اقدام الأغلبية الشيعية على مستوى القرار والحقوق والإستحقاق الدستوري في  في تكليفهم بتشكيل الحكومة على أساس الكتلة الأكبر التي كان للخلاف الشيعي الشيعي الفضل في افتقداها وبالتالي كان أول خرق دستوري برعاية برهم صالح حيث جيئ بعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء خارج اطار كل الإعتبارات  فكان الذي كان حيث المظاهرات التي بدأت مطلبية مشروعة بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وتلبية الخدمات والحقوق المشروعة للمواطنين في حياة حرة كريمة لتنتهي بالباحثين عن وطن وهم يحرقون الوطن ويقتلون من حمى لهم الوطن وينهبون ويدمرون مؤسسات الوطن ويشوهون ويطعنون برموز الوطن وقاماتها ورجالاتها لتفرز لنا الساحات عقارب وجريذية وواويّة وإخوة تسعة .

مطلب المتظاهرين بإقالة الرئاسات الثلاث تحول بقدرة قادر الى الإكتفاء بإقالة رئيس الوزراء ( الشيعي ) ولم يعد على الرئيس الكردي او  الحلبوسي السني من ضير ولا عتب ولا هم يحزنون . هنا تجلى دور برهم صالح بشكله الواضح الأوضح والصريح الأوقح في المماطلة والتماطل والتسويف والرفض لأي مرشح عن الكتل الشيعية ابتداءا من محمد السوداني الى اسعد عيدان وصولا الى الوسط المرفوض والمقبول محمد علاوي حتى جاء بأول اسم رفع في ساحات التظاهر رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بمباركة امريكية وكان له ما يريد حيث انبرى شيعة البرلمان الا ما ندر يصفقون ويصوتون له رئيسا للوزراء ضمن اطار خرق دستوري ثاني على بركات رعاية برهم صالح (حامي الدستور) .

 جاء مصطفى الكاظمي ليطل علينا منصفا للفقراء واستبشرنا خيار بزيارته هيئة التقاعد والتحذير التأريخي لأخوه عماد في مشهد دارمتيكي يعقبه بقطع من رواتب المتقاعدين ثم مشكلة رواتب السجناء السياسيين ورفحاءمن دون المساس بفدائيي صدام والأجهزة القمعية و200 الف متقاعدج وهمي في كردستان وحمايات الرئاسات والبره زاني وصولا الى اعادة المجرم رافع العيساوي تمهيدا لتبرئته وسيعقبه المجرم طارق الهاشمي  وهلم جر .

 اليوم نعيش الإجتياح التركي لشمال العراق وقد احتلت القوات التركية محافظة دهوك وزاخو ومساحات واسعة من سنجار وبرهم صالح صم بكم لا عتب ولا تصريح حاله حال الجيش الوهمي للبره زاني التي تأخذ رواتبها من الخزينة الإتحادية . اخيرا وليس آخرا ماذا ينتظر الوطنيون ان كان هناك وطنيين شيعة او سنة في البرلمان ليعقدوا جلسة طارئة للبرلمان  لسحب الثقة من برهم صالح بعدما اصبح سره مكشوفا .

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تمثال ولكن..!
ثمن الحرية ...  
جدل يضر ولا ينفع..  
إصبع على الجرح..برهم صالح .. السر المكشوف  
القانون "المشحوت"
احترموا العقول والطاقات العراقية 
3 عصافير بحجارة  
سؤال كبير محير..!  
لوحات الدلالة والارشاد .. للضرورة احكام  
سيفشل من يحارب دولة الفقيه..فتأمل!!!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك