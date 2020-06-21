ما نقصده من كل دول محور المقاومة وأحرار العالم .  

هشام عبد القادر✍||

اولا نستدل بخطابات السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله عندما يوجه بوحدة الجبهة الإعلامية وعندما يدعوا لوحدة محور المقاومة وتوسعة دائرة الوحدة .

ايضا كل قادة محور المقاومة هدفهم الجميع نفس الهدف يسعون حول الوحدة لكل أحرار العالم.

ونحن من خلال الأحداث والتطورات وتكالب الأعداء على الشعوب العربية والإسلامية يتطلب منا حسب مشاركتنا بالإقتراحات كالأتي..

1_ أن تتوحد المناسبات بين كل دول محور المقاومة وأحرار العالم يتشارك الجميع بكل القنوات الإعلامية بمصب واحد ليس فقط بيوم القدس العالمي فقط بل بكل المناسبات

مثلا ذكرى إنتصار الثورة الإيرانية تتشارك كل القنوات لأجل ترسيخ هدف الوحدة .

والخ من الأمثلة في كل مناسبات وذكرى محور المقاومة في تأسيس احزابهم وغيرها من ذكرى إنتصاراتهم .

2_ جميع القنوات والكتاب لا ينظرون بنظرة محصورة في زاوية بلدهم بل يتناولوا كل قضايا الأمة من اقصى الأرض الى أقصاها كأنها قضية واحدة وهذا ما يحصل نعم ببعض القنوات ولكن اقصد بقية القنوات الأخرى التي لم تلتفت الى هكذا موضوع او الى بعض الكتاب والمثقفين ايضا الذين لم يلتفتوا الى هكذا قضية . قضية تهم الجميع كل الناس. أمة واحدة .

3_ الرسول رحمة للعالمين ننظر بعين الشمولية كن ايها الإنسان مهما كنت باي موقع كن مثل الله ورسوله بالصفات والأسماء جسد الشمولية كافة للناس . مثلا نهتم بقضية اي إنسان مظلوم ولو كان بأطراف الأرض ونوحد الصوت . صوتنا واحد . تتناوله كل القنوات هدف الإنتصار للمظلومية البعض سيقول هذا لدينا وارد نعم وارد ولكن ما اقصده كل المثقفين والقنوات تتوحد . الداعي واحد يكون قنوات إتصال بين الجميع نعمق روح الأخوة نتفق على إن الموضوع والقضية تتناولها جميع القنوات .

مثلا قضية حسن فرحان المالكي على سبيل المثال فقط . وهكذا . في بقية المظلوميات.

4_ على الجميع ننتبه لشئ مهم لا تجعل نفسك إنك من هذا البلد ولا تلتفت إن الوطن هو الإنسان . اخوك الإنسان في أطراف الأرض هو وطنك وقضيته قضيتك . القلب والروح والعقل هو الإنسان فكن كالجسد الواحد . مهما اختلفت العقيدة تجمعنا الإنسانية مثلا

قضية جورج فلويد في أمريكا هو آنسان مظلوم تم قتله عمدا بيد شرطي إمريكي في مدينة مينا بوليس فلا تقول هذا شأن بلدهم هم يهود او او لا تقول هكذا بل هو إنسان وانت مسلم مؤمن تمثل رسول الله ورسول الله رحمة للعالمين قضية هذا الإنسان يهم رسول الله الذي ارسله الله رحمة للعالمين ننصر المظلوم باي لغة وباي لون وباي ارض وباي معتقد يعني ليس من باب التعريج فقط للنقد حول دولة فقط من باب انها دولة معادية لنا بل ننصر الإنسان لذاته كأنه واحد منا ليس فقط انه بدولة معادية بل ننصره كرسالة سماوية رحمة للعالمين .

5_لا ننظر بزاوية معينة انا من البلد هذا ولا يهمني غير بلدي وبقية البلدان انصرهم فقط بالتعاطف والكلمة . لا بل هو انت وانت هو . لا يوجد فاصل بين المؤمنين ولا بين الإنسانية . ولو فصلت بيننا المحيطات بل نحن ننظر بعين الله وعين الله للجميع .

6_ اكثر المعتقدات ترد الحوادث انها من الله ويرد اللوم على قضاء الله وقدره . والواقع الله كريم جعل الهواء للإمة والشمس للإمة والقمر للإمة والماء للإمة بل لكل المخلوقات لم يقصي احد والأرض سفينة تحمل الإمة .

وسؤال كم اكسفت الشمس اليوم في 21/6/2020بالله عليكم ساعتين هل ضر الله احد هل سبب مشكلة لأحد ورفع الله الكسوف . الله جعل الفصول الأربعة مختلفة بالخدمة لم تختلف في ضرر ابدا .

فلا نجعل إسائتنا انه الله . فقد نسئ بتوحيد الله . بل من انفسنا . الله لم يقطع نعمته على احد بل السموات والأرض والوجود مسخر للإنسان . وما الحروب الا بسبب الطغاة المستكبرين سبب الحجب عن نعم الله هم الفراعنة والمطلوب ارسل الله الرسل عليهم السلام للتصدي لمثل هؤلاء الظلمة الذين ادعوا خلافة الله في الأرض مثل فرعون والنمرود ودقيانوس والخ من السلطات حتى في عهد الدول التي تسمى إسلامية منذوا الدولة الأموية ومن اسسها والعباسية الخ . الى عهد النظام المتأسلم السعودي . المطلوب رفض الظلم كافة . نحمل رسالة الأنبياء عليهم السلام.

6_كل مؤمن ومسلم عليه ان يعرف انه جزء لا يتجزء من اخوه المسلم باطراف الأرض مثلا انا خميني وهذا قلمي

انا من انصار الله وهذا قلمي

انا من حزب الله وهذا قلمي

انا من الحشد الشعبي بالعراق وهذا قلمي .

انا من مقاومة فلسطين وهذا قلمي .

انا من القرون الأولى من اصحاب اهل الكهف انصر رسالتهم وهذا قلمي انا ناصري في عهد المسيح عليه السلام وهذا قلمي

انا موسوي بعهد سيدنا موسى عليها السلام وهذا قلمي

انا مع ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا قلمي انا يوسفي مع يوسف الصديق عليه السلام وهذا قلمي .

هذا قلمي باي معنى انصر الرسالات كلها انصر الأحرار جميعهم مع جيفارا وغاندي والخ من الأحرار

وهذا قلمي انصر سيد الرسل واهل بيته انصر سيدنا محمد واله عليهم السلام

كيف هذا قلمي قلمي العقل والقلب اللوح . ومدادي بحر الكلمات . ولساني هو التوجيه المعنوي انصرهم بالحق .

ارسل كلماتي للعالم اجمع ان الرسول رحمة للعالمين ليس لفئة معينة ولا طائفة معينة ولا بلد معين ولا للغة معينة ولا لمعتقد معين بل رحمة للعالمين لا يرفض الا الظلم أينما كان وباي لغة وباي لون وباي معتقد . رؤف بالمؤمنين نعم وشديد على الكفار . المعاندين المصرين على الظلم والعدوان .

ولكنه رحمة للعالمين نظرته شمولية ولو لا وجودة لأنزل الله العذاب على الإمة ولكن وجوده وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وكذالك الإستغفار ولكن هناك امة لا تعرف معنى الإستغفار ولكن بقائها برحمة الرحمة التي جعلها الله للعالمين ببركة رسول الله سيدنا محمد عليه واله افضل الصلاة والسلام .

7_ العقيدة اكثر الناس تختلف حول العقيدة من تتبع .

كن مثل الله بالأسماء والصفات . اكثر الناس التي تصل للحقيقة هي من تتفكر في الطبيعة وفي خالق الوجود الله لم يقصي احد والطبيعة كذالك العقيدة مثل الله نسعى لنقتدي به باسماءه وصفاته . ولو نحن مذنبين ولكن هذه عقيدتنا مرتبطين بصفات واسماء الله وصفات واسماء رسول الله . لا نقتدي بصفات ابليس .

ولو مذنبين لكن هكذا عقيدتنا . عقيدتي مسلم لله مؤمن بالله اكون مثل الله وليس كمثله شئ لكن اسعى للكمال وهذا ملخص العقيدة نرتبط بالله . نتحلى بصفاته . نظرة شمولية لا اقصاء ولا عنصرية ولا نظرة قاصرة .

8_ الله رحمة واعظم رحمة روحك التي هي حي في وجودها لم يجعل قرارها بالأرض بل رفعها اليه .

والجسد الذي هو من طين رحمة بجسدك جعله في الارض يرجع الى الأرض كل ما في الكون حكمة ورحمة لم تدور الأرض ولم تستقر السماء وكل شئ الا بحكمة ورحمة وما العذاب الا بسبب انفسنا .

هكذا نعتقد ونوحد الله .

اما الإساءة ان العذاب والوان العناء إنها قضاء الله وقدره فالغلط ليس من الله. . بل انفسنا قصرت عن معرفة الوجود وعن معرفة انفسنا فلم نعرف توحيد الله كيف صفة فقط وهي الرحمة لم نصل الى حد المعرفة بحق الرحمة التي وسعت كل شئ .

يكفي إن كتاب الإنسان هو قلبك وعقلك كل شئ مسجل بيدك وصفحتك لم يطلع عليها احد وحتى إن اطلع عليها احد لا حساب الا بيد الله وإن كان الحساب بيد رسله واولياءه هم يمثلون الله ليس صفاتهم كصفات البشر الذين يقصون حياتك على ادنى سبب قد تسلب من حريتك. .

ولكن الله لم يسلب منك الحرية جعل تفكيرك مطلق .

الان تستطيع تصل بفكرك الى ابعاد كل السموات والأرض هل احد يستطيع السيطرة على تفكيرك الأن ماذا تفكر . فكر وانطلق بعقلك الى الوجود واعلم ان الله هو اعطاك هذه الحرية لكي تصل الى سدرة المنتهى ولا قيود تقيدك ابدا الا الححب حجب النفس جنود الجهل .

وتستطيع فتح الافق والوصول الى كل الوجود بلحظات تأملك وتفكرك وتدبرك حتى ولو كنت في قبر متر في متر انت عقلك وقلبك حر طليق انت مع وجودك الداخلي انت وحدك المسيطر وسيطرة عقلك وقلبك اجعله لله . تعرف معاني الحرية التي جعلها الله لكل المخلوقات في الباطن هو الأخرة والظاهر هو الدنيا

الأخرة غيب لا يدرك . انت مع الله في أخرتك .

9_البعض سبقول من انت لما توصي انا لا اوصي بل نطبق الوصايا واول الوصايا للقادة نطبقها بقدر المستطاع نوصل رسالة للعالم ولأنفسنا إن الملك لله الواحد القهار وما يتطلب منا الا التوسل بأن يوفقنا الله أن نكون خداما للإمة واعظم خدمة هي توصيل رسالة معاني رحمة للعالمين نحن نتبع هذا المنهج رسالتنا عالمية ليس لبلد ولا للغة ولا لمعتقد معين بل للعالمين شمولية نخاطب الإنس والجن بكل اللغات ولو لم نعرف لغاتهم بل بالنية حرية الفكر فكرنا شمولي مطلق لا قيود له .

والحمد لله رب العالمين.

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