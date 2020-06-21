الى الأخ مصطفى الكاظمي  

حسن المياح ||

رئيس مجلس وزراء الحكومة العراقية الممهدة لإجراء الإنتخابات , التي لا يحق لها التصادم والتعدي ونسف قوانين البرلمان والتشريعات #

يا كاظمي يا رجل مرحلة سنة واحدة وتمشية الأمور ومعالجة الأزمات , لا خلقها وإستحداثها على حساب القوانين والدستور والتشريعات ......

أكظم غيظك ما دمت في السلطة تترأسها عن الشعب , ورفه عليهم ; ولا تكظم أفواههم وتكتمها وتغلقها قفلآ , ولا تحد من حركتهم وتظاهراتهم ومطالباتهم بحقوقهم , لأن كل الأزمات منها وهي سببها , وتفرج الفسحة والفرصة وتوسعهما لتطلق أسارير المستكبر الأميركي فرحآ وإحتلالآ , ونهبآ وإستعمارآ ..... ; وأهلك الشعب العراقي يتضورون جوعآ , ويتألمون أوجاعآ , ويزدادون نكبات ومشاكل وحاجات وشكاوى .

ما أروع الوطنية وأجملها وأبهاها , حين تكون إبن هذا الوطن الحبيب العراق العظيم وتدافع عن حقوق شعبه وترد مظلومياتهم , لا تزيدهم نقمة وظلمإ وإجرامآ ....... ,

وما أورع العقل الحكيم والبدن الممتليء الصحي الجسيم , حين يجاهدان في سبيلها , وحفظها , وعزتها , وكرامتها , وعلو شأنها , وتساميها .... !!! ???

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