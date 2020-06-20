المقالات

لا عودة لمجالس المحافظات .. رسالة الى المحكمة الاتحادية العليا الموقرة ..  


د. هاتف الركابي ||

 

سبق وأن أصدر مجلس النواب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩ المتضمن إنهاء عمل مجالس المحافظات ، وقد جاء ذلك بعد الاداء المتعثر لتلك المجالس وما انتج من تداعيات  المشهد التشريعي والرقابي في المحافظات العراقية وشبهات الفساد التي طالت العديد من رؤساء واعضاء تلك المجالس.

وقد تزايدت في الفترة الاخيرة نداءات هنا وهناك من بعض اعضاء تلك المجالس  عن امكانية اعادة مجالس المحافظات المنتهية ولايتها مما أثار غضب الشارع العراقي وجعلهم حيارى ، يتساءلون عن السند القانوني وبشأن ذلك نكرر حديثنا السابق في مقالات عديدة أن لا عودة لعمل تلك المجالس مطلقاً ، ولعمري تلك بدهية لا يماري فيها الا الجاهل بالقانون ، ، وأي قرار غير ذلك سيكون قراراً معدوما لتسافله الى الدركة الدنيا من عدم المشروعية مما يتجرد من كل قيمة قانونية وفاقد الاختصاص لا يمارسه  ، وأقول بملىء الفم لمجالس المحافظات : هل عسيتم أن توليتم وظائفكم أن تضلوا جهة التقرير سواء السبيل ، فهناك قرار صريح ومطلق لمجلس الدولة وهو من افضل القرارات والمرقم ( ١٢ ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٠  ينهي ضمناً عمل تلك المجالس ، وقد استند المجلس على ٤١ نص من الدستور والقوانين النافذة، ونظم القرار عمليتي الاستقالة والإقالة للمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية .

كما أن القوانين النافذة قد حددت

انتهاء مدة ولاية مجالس المحافظات المحددة قانونا بأربعة سنوات بناءا على الانتخابات التي جرت سنة ٢٠١٣ والتي قرر فيها السكان في تلك المحافظات الاختيار لتلك المدة حصراً ، وهنا نشير الى ان اعمال مجالس المحافظات قد اصبحت منتهية منذ عام ٢٠١٧. إذن نقول ان المطلق يجري على اطلاقه ولا مورد في اجتهاد النصوص .

وتأسيساً لما تقدم نهيب بالمحكمة الاتحادية العليا التي طالما أتحفت الساحة الدستورية بقرارات يحتذى بها حتى اصبحت سوابق قضائية قل نظيرها ، أن تأخذ بعين الاعتبار تلك النصوص الدستورية والقانونية والقرار بنهاية فوضى تلك المجالس التي لم يجني منها الشعب الا الفوضى وهدر المال العام وجعلها نسياً منسيًا  ، فلعل الذكرى تنفع أن مهمة رجل القانون والقضاء إحقاق الحق وتحقيقه فلا يخشى صولة السلطان أو غضب الغضبان، لان الامور تساس بالعقل لا بالهوى ، وبذلك نحافظ على تشريعاتنا بهدي الاصول محتفظين بوصف دول المؤسسات والقانون فلانفقده كرهًا ولا تؤدي الى ارتطامها بالدستور، مع جل احترامنا لبعض الشخصيات التي عملت بجد وتفان من مجالس المحافظات ..

 

ـــــــــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام علي (ع) وعَهد الرحمة والحُريّة العالمية  
علم الاجتماع الحديث..ظاهرة شيعية تحتاج بحث  
لا عودة لمجالس المحافظات .. رسالة الى المحكمة الاتحادية العليا الموقرة ..  
السايكسبيكوية الجديدة  
رسالة الى السيد الكاظمي ..!  
التسقيط بالتقسيط ولا بديل للشيعة إلا بالمقاومة   
رسالة إلى الوالي ..!
الحصانة الفكرية ضرورة!
ثقافة المقاومة...الضرورات ومستلزمات العمل المطلوب ج ـ 1  
اجثاث بسوط الحرية..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك