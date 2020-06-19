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المتغطي بالأمريكي عريان  


جهاد النقاش ||

 

سمعنا القرآن يقول: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. وقد قيل قديما: على الباغي تدور الدوائر.

وصرنا نبصر ما يجري على أبواق ومخططي السياسة الأمريكية، فها هو مدير قناة الحرة وراديو سوا يطرد، بعد أن قضى عمره خادما لسياسة الحكومة الأمريكية، ومروجا لأفكارها وقيمها، وداعما لتوجهاتها.

وقد وصل اليوم الاتهام والتخوين لبولتون، وهو أحد صناع ومهندسي السياسة الأمريكية، وكان يشغل مستشار الأمن القومي الأمريكي، وقد خطط للاحتفال مع مريم رجوي في طهران بسقوط النظام، وهو المسؤول عن رسم منحنى التظاهرات في العراق ولبنان.

مستشار الأمن القومي الأمريكي، يصفه اليوم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بالخائن.

نصيحة للدائرين في فلك أمريكا، المروجين للتطبيع، المحاربين للحَ^شْدِ، تره المتغطي بالحكومة الأمريكية عريان.

فهي تبيع وتخون أبنائها، فكيف بخدمها وعبيدها!

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