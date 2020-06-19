المقالات

شيبة من الحشد الشعبي  


حيدر السعيدي ||

 

لم يكتف ( ابو باسم ) بشهداء مدينته مدينة التابعي البطل سعيد بن جبير، وماقدمته مدينة الحي في واسط من قوافل الشهداء لاسقاط اعتى طاغية المجرم صدام .

فما ان تبسم ثغر النجف الاشرف بفتوى الجهاد حتى اعلن ( ابو باسم ) اخلاء مسؤوليته مؤقتا عن سدانة مقام (السيد العگار)،  ليلتحق بالحشد الشعبي  مرتديا بدلة العز وجلباب الكرامة .

ابو باسم الرجل الکبیر المسن الذي جمعنی به احتفال تکریم الابطال المجاهدین من سرایا الحشد الشعبي  ،  یقول لي : کلنا فداء للامام الحسین ، قلت له : حاج ايها البطل دعني اقبل هذه اللحية البيضاء وفيما كنت اقبل لحية الحاج المجاهد ابو باسم، رأيت احد قيادات الحشد يكفكف الدموع بمنديله ، حينما عدت الى مكاني بين الحضور همس ذلك القائد  في اذني : لو تعرف كم تناثر من لؤلؤ العيون الغائرة من هذا الحاج على هذه الشيبة العظيمة لفراق ابنه الشهيد في جرف النصر، التي كانت تسمى جرف الصخر وفعلا كانت صخورها عصية على خطط الامريكان وقوات الاحتلال الاخرى ولكنها تهاوت تحت ضربات الفاتحين في عمليات الحشد الشعبي  التي خُتمت بهذه المدينة لتبدأ عمليات اخرى ومناطق جديدة للفتح والنصر الحاسم والظفر المؤزر، فسألته هل كان ابنه في الجيش ام في الحشد الشعبي ؟  فقال لي : كان مع ابيه في الحشد  .

ولم يمهلني في الكلام ليضيف ان هذا المجاهد على كبر سنه ورغم شديد مصابه بابنه الشاب، بقي اسبوعا واحدا فقط في بيته يستقبل المعزين باستشهاد مهجة الروح .

اي نفوس يحمل هؤلاء المجاهدون الرساليون واي نوع من الرجال الاشداء هم وبأي جبال من صبر سيدهم الحسين يتمترسون ؟  لم يمض سوى اسبوع واحد على استشهاد ابنه فلذة الكبد وريحانة الفؤاد وثمرة القلب،  فحزم ابو الشهيد امتعته ليعود الى ساحات الجهاد،  وهو يردد مقاطع مقتبسة من زيارة عاشوراء :

( اللهم احشرني وولدي مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام )

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوجه المقاومة..  
شيبة من الحشد الشعبي  
مَن أعاد العيساوي شريك في إراقة دماء العراقيين..  
قطع رواتب المضطهدين الشيعة إنجاز عظيم يا سيادة رئيس الوزراء (يحتاجلك تصفيق) ؟؟؟؟
من هو الحاكم الفعلي في العراق الجديد ؟
الوالدان أفضل الناصحين
يا سيادة رئيس الوزراء حتى محاصصتنا مخرومة تعطي الامتيازات للكرد والسنة وتقطعها عن الشيعة
أول مرة تحب يا قلبي
معاقبة أبطال الانتفاضة الشعبانية 1991 : من هو المستفيد ؟؟؟؟
تأملات في حادثة تسمم العراقيين بالزئبق عام 1971
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك