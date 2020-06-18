المقالات

الوالدان أفضل الناصحين


خضير العواد

أكبر منك سناً يعني أكثر منك خبرةً بمعاملات الحياة وطرقها وتعقيداتها وصعوبتها ، فهذه الخبرة أو المعرفة لم تأتي من القراءة وكثرة الدراسة والشهادات او العمل الشاق في ساعات النهار القاسية أو من التجارة والصفقات الناجحة والفاشلة أو من الاستماع لتجارب الآخرين أو التجارب الشخصية أو الإطلاع على تجارب ممن مضى ، فهي مزيج من كل هذا نتج عنها نتاج اسمه الخبرة بالحياة ، كمن سلك طريقاً قبلك فيعرف مطباته وحفره وسهولته ومخاطره وتعرجاته وغيرها من إسرار الطريق ، فعندما يعطيك خبرته عن الطريق فهذا يعني جعلك تسلكه قبل ان تدخله لأن معرفته به عندما سلكه أكتسبها فهو أعطاك ما أكتسب قبل ان تسلكه ، وهكذا باقي مفردات الحياة فهذه الخبرة والمعرفة نتيجة كبر السن لا تكن لزاماً أنه أكثر علماً او ثقافة ممن أصغر منه سنا ولكن نتيجة لسبقه للإطلاع على اسرار الحياة والتعرف على حقيقتها فأصبح اكثر معرفةً بها نتيجة السبق الزمني بالإطلاع والدراية ، فكلما يتقدم الإنسان بالسن يكن أكثر خبرة بمفردات الحياة نتيجة السبق بالتعرف عليها بأحد وسائل المعرفة كالعمل او التجربة أو السماع أو النظر أو القراءة وغيرها من وسائل المعرفة ، فمن العقل والمنطق والذكاء سؤال من سبقنا في المعرفة والدراية أو صاحب الخبرة لكي نستغل الوقت ونضمن عدم السقوط بمطبات العمل المراد تحقيقه وبذلك نضمن النجاح بل من خلال السؤال والاستشارة فأننا نشتري الزمان ونلخصه لعشرات السنين اعتمادا على خبرة المسؤول لذلك يقول الحديث الشريف (يا علي ما حار من أستخار ولا ندم من استشار) ويقول أمير المؤمنين عليه السلام ( من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها) وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( من شاور ذوي الألباب دلَّ على الرشاد) وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( لن يهلك امرؤ عن مشورة) ، وخير من يعطي أفضل النصح هم الإباء للأبناء لأنهم يرون أولادهم امتدادهم الطبيعي بل يجدون في ابناءهم أنفسهم فيعطوهم أفضل التجارب ويحاولون أن يعطوا أفضل الأجوبة على اسئلة ابناءهم قال أمير المؤمنين عليه السلام لأبنه الإمام الحسن عليه السلام ( وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني ) ، فالأبناء الأذكياء والمجتهدون هم الذين لا يفرطون بأي كلمة من نصائح اباءهم فهي اصدق الكلمات وأتم العبارات لأنها تخرج من اللسان لتستقر في القلب فلا يمكن للسان ان يعطي للقلب إلا الصدق وأفضل ما يحمل من العبارات ، بكلمات الاباء يختصر الزمان ويعطى هدية الى أنفسهم وهم الأبناء فبهم يرى الإباء عمرهم يتمدد لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه من خلال سنين عمرهم الشخصي ، فلا تتركوا أو تتهاونوا أو تتغافلوا عن أخلص مستشار أو خبير فاسألوا اباءكم واستفادوا من خبرتهم فمن خلالهم تختصروا الزمان و تعبروا المحن وتقفزوا فوق المطبات وتسلكوا الطريق الأكثر سهولة لنيل السعادة في الدارين ، لأن الوالدين أفضل الناصحون .

 

خضير العواد

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قطع رواتب المضطهدين الشيعة إنجاز عظيم يا سيادة رئيس الوزراء (يحتاجلك تصفيق) ؟؟؟؟
من هو الحاكم الفعلي في العراق الجديد ؟
الوالدان أفضل الناصحين
يا سيادة رئيس الوزراء حتى محاصصتنا مخرومة تعطي الامتيازات للكرد والسنة وتقطعها عن الشيعة
أول مرة تحب يا قلبي
معاقبة أبطال الانتفاضة الشعبانية 1991 : من هو المستفيد ؟؟؟؟
تأملات في حادثة تسمم العراقيين بالزئبق عام 1971
كيف نبقي على الذكر الطيب
مُعجزة السيد السيستاني
السيد السيستاني يربي على الورع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك