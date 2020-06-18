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تكميم الأفواه والعداء للكتاب والمثقفين تعني سقط الدولة   


سامي التميمي ||

 

الأعلام مصدر السلطات . والأعلام هو عين الشعب التي لاتنام  وقلبه النابض بالحقيقة . هو يراقب ويشخص الأخطاء  وينتقد ويتابع ويثقف ويروج للكثير من المفاهيم ومنها المقترحات لسن القوانين في البرلمان . الأعلام يحلل ويفسر الظواهر المجتمعية والسياسية والأقتصادية والأمنية والصحية وفي كل مفاصل الحياة . ويضع ويشارك بالحلول والمقترحات ويتوصل للنتائج والأسرار والخفايا وأن كانت في أنفاق ودهاليز السياسة وفي مكاتبهم وبيوتهم وهواتفهم .

لاتحارب الأعلام والكتاب والمثقفين . فلهم سلطة لاتشبه كل السلطات . ولهم كلمة تهشم  وتنسف كل الجدران والحواجز والأصنام . لايملكون المسدس والبندقية والمدفع والدبابة والقنبلة الذرية . لكنهم يملكون ماهو أكبر وأقوى وهي ( الكلمة )  ولها فعل كبير بأن تنسف كل شئ وفي لحظات  . هل تعلم بأن الأعلام قادراً وبسهولة أن يرفع من قدر وضيع وتافه  ويحط من قدر أنسان محترم والعكس صحيح  . الأعلام صنع نجوماً في الفن والثقافة والسياسة والرياضة والجيش  وفي المجتمع  . وأيضا الأعلام ساهم في أسقاط شخصيات كان لها باعاً كبيراً في كل نواحي الحياة   . لاتأخذك العزة بالأثم .  ولايغرنك بالله الغرور فالكرسي والمنصب  زائل لايدوم لأحد . وأن طالت مدته بدم وخوف وتكميم للأفواه  وسجون وتعذيب تهجير وقتل  . فمصيره أسود محتوم . ولنا في التاريخ كثير من الشواهد منها بعيد ومنها قريب .

كن صديقاً .  للأعلام والكتاب والمثقفين  وأسمع منهم وجالسهم وناقشهم وأهتم بهم فهم نخب خيرة لهم أرضية ثابتة صلبة متجذرة  في أعماق الأرض لايمكن أقتلاعها بسهولة مطلقاً . لأنها هي الشعب  . والشعب إن كرهك ولم يعد يقتنع بك فلا ينفعك كل ترسانات وجيوش الأرض . ألم تسمع وتقرأ عن أمبراطوريات ودول غزت وأستولت وأحتلت دولاً وأراضي شاسعة (لاتغيب عنها الشمس  ). وأنتهت بفعل كلمة  وثورة  . رغم أنها تمنلك جيوشا وقادة عظام وأسلحة متطورة  .

الأنتقادات وتشخيص الخلل والأخطاء وأثارتها من قبل الكتاب والمثقفين والأعلاميين  لايعني ذلك عداءاً  للدولة والبرلمان وللسياسين  .  بل هو تقويم وتصحيح . ولاتخجل من الخطأ أو التقصير . فكلنا نخطئ ونصيب . ولكن أكبر الأخطاء التي لاتغتفر بأن نسير ونتمادى في أخطائنا ولانقبل التشخيص والأنتقاد والتصحيح . نحن لسنا أنبياء ولارسل ولا أولياء صالحين خصهم الله بالعصمة والنزاهة والأعتدال  . وأيضا علينا أن نتخلى عن تلك المفاهيم العدوانية . بأن نجعل العقوبة والتهديد والوعيد  هي الرافد الوحيد لثني الأخرين عن قول الحقيقة أو البوح بأرائهم  . نحن بشر وكانت الخطيئة منذ الأزل في كل تفاصيل حياتنا .

( وكلنا خطائوون وخير الخطائين التوابون )

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