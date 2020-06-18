د. قاسم بلشان التميمي ||

نعم تركيا ذيل للكلب الامريكي هذا الكلب الذي يحرك ذيله شمالا وشرقا وفي جميع الاتجاهات وما على الذيل الا السمع والطاعة للكلب الامريكي

تركيا ذيل مشوه كيف؟

بذلت تركيا قصارى جهدها وتخلت عن دينها واصبحت علمانية بل حتى ملحدة من اجل ان ياخذها الاتحاد الاوربي في الاحضان ولكن مع كل هذا رفض الاتحاد ابنة الليل العلمانية ان تكون في حضنه

فهرولت ابنة الليل لتعلن انها طاهرة وعفيفة كي تحقق حلمها باستعادة مجد مايسمى الدولة العثمانية وفشلت فشلا ذريعا

سادتي ان تركيا الذيل لا حول لها ولاقوة فهي تاتمر بالكلب الامريكي والجرو الصهيوني حيث تربطها علاقات ومعاهدات وثيقة مع الجرو الصهيوني

الذيل التركي ورقة ضغط على دول المنطقة وخصوصا العراق

وهو امر واضح

الشيطان الاعظم الذي تحول الى كلب شيطاني مسعور يعرف نفسه جيدا انه خسر كل شيء في المنطقة لذلك اخذ يستعين بذيله التركي ولكن نسى هذا الكلب ان الذيل التركي ابتر

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