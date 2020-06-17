اصبع على الجرح..ناس طيبين بشكل !  

منهل عبد الأمير المرشدي ||

كما كان متوقعا وكما حذر الجميع ولم ينفع ولم يجدوا من يسمع او يصغي او يتفهم انها حقيقة وليس كذبه سياسية كما جاء في صحيح النائب الجبوري وصححه اهالي الناصريه والحلة وصادق عليه بالاجماع اهالي مدينة الصدر والشعلة اضافة الى جميع الباحثين عن وطن في الوسط والجنوب .

انتشرت الإصابات بكورونا في العراق إلى الحد الذي ينبئ بحصول الكارثة .. الجيش الأبيض من مجاهدي الكوادر الصحية لم يعد لديهم اكثر مما يقدمونه ومؤسساتنا الصحية خاوية متهالكة وأرباب المسؤولية سكارى وما هم بسكارى لكن أجندة رفحاء حاضرة وطلائع البعث قادمة ورافع العيساوي عربون خير والعاقل يتفهم... لازال البعض فينا يغرد خارج السرب والملايين حتى الآن لا يعرف حجم البلاء وللدلالة لا اكثر وعلى سبيل المثال لا الحصر

ولكي نعرف مدى قدرتنا على السيطرة على الوباء أضع بين يديكم ما نقله لي صديق واخ فاضل عن احد منتسبي مستشفى الصدر حيث يقول بعدما تفشى الوباء جائتنا تعليمات مشددة بمنع دخول اي شخص مراجع او مريض او ضيف للمستشفى دون أن يرتدي القناع ( الكمامة) مهما كان . فجائتني امراة كبيرة السن لتدخل إلى المستشفى للفحص فقلت لها حجية ممنوع الدخول بدون كمامة ولا يمكن أن تدخلي إلا إذا لبستي (كمامة) .

قالت الحجية(خاله فدوة أروحلك منين أجيب كمامة هسه ددخلني بدون كمامة ويصيبك اجر وثواب ) ..قلت لها حجية لا يجوز هذه تعليمات مشددة من الدولة . بهذه الأثناء خرج رجل اشيب كبير السن من المستشفى ويبدوا انه انتبه إلى الحجية وسمع كلامها فنزع كمامته و إعطاها لها وقال .. اختي لا تتوسلي هؤلاء ما يتفاهمون خذي هذه الكمامة لك . تشكرت الحجيه منه كثيرا وقالت له .

الف رحمة على والديك حجي لكن اشلون ارجعها لك من اطلع ؟ قال لها الحجي .. (حجية ماكو داعي هي أصلا مو مالتي انا هم ما قبلوا يدخلوني وطلبتها من المراجع الي طلع قبلي . تسهيل أمر والطيبين هواي والدنيا بخير ..

ناس طيبين بشكل ..

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