    فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- في البدء كان عماد/ ثم بدأ مسلسل تراجع رئيس الحكومة واعتذاراته للمتقاعدين.
٢- أصدق كلمة قالها سياسي/ اني من الله ما اخاف.
٣- للتاريخ الجريذي هو أول معتقل سياسي/ في ظل الحكومة الجديدة.
٤- الحكومة تمنع المنتسبين من إبداء رأي سياسي ع الفيس/ بس رائد جوحي يدعم المظاهرات عادي.
٥- القصف التركي لا يخدش السيادة/ لأنه لم يسبب ارتجاجا للجنود الأمريكان.
٦- تقرير الأمم المتحدة يبرئ السعودية من قتل أطفال اليمن/ يكولون قضاء وقدر.
٧- اعتبارك لنفسك شهيد/ يشبه اعتبار ابن العوجة نفسه مهيب ركن.
٨- متظاهرو سياتل يهتفون/ أمريكا بره بره.
٩- الأجهزة القمعية مو شرط تقتل/ مرات تقطع رواتب.
١٠- عرض نهاية العالم للعطور/ المفروض يبيعون مي ورد وبخور.
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