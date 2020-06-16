المقالات

إنتهت الأكذوبة!!!


 

✍ عبدالعزيز الصلاحي||

 

ما أوقح وأرذل وأقبح أن يصطنع أي شخص أكذوبة ليعيش بها داخل المجتمع! ويفرض على ذلك المجتمع  بقوته أو سياسته أو تلاعبه أومكره وخداعة العيش بها!!

فما بالك بمجتمع أو نظام أو دولة او قوى إستكبارية على مستوى العالم عندما تصطنع أكذوبة لتحكم العالم بها وتهدده وترعبه للنزول عند رغباتها!!

نعم أيها السادة هذه هي الحقيقة المرة التي ضليتم تعيشون عليها وتنتظرون إنصافها لكم! فشكرا ترامب! شكراً ترامب على وضوحك!!

ولا غرابة!! فمثلما سقطت تلك الأكذوبات المسماه مجلس أمن وأمم متحدة ومنظمات دولية للسلام ولحماية الطفل والحيوان! وغيرها من تلك الأكذوبات التي فرضها ذلك النظام الإستعماري وتلك القوى الإستكبارية لحكم العالم!!

فها هي تلك الأكذوبة الكبيرة التي تعد الملاذ الأخير للإنصاف في العالم كما صورها ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الإستكبارية في العالم! هاهي  تسقط اليوم بلسان وقرار رئيس ذلك النظام الإستكباري والقوى الإستكبارية في العالم! إنها أكذوبة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي!!

 نعم ياسادة!! أنتهت اليوم بوضوح ودون أدنى خجل أكذوبة  محكمة الجنايات الدولية بلاهاي!! تلك المحكمة التي أستخدمها ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الإستكبارية في العالم عقوداً من الزمن إذا لم تكن قروناً! لترهيب العالم وحكام دول العالم وقادتها ومسؤوليها وعسكرها للسير وفق ماتريده تلك القوى الإستكبارية وذلك النظام الإستكباري في العالم!!    

فهاهو هذا اليوم يصرح ويقرر رئيس ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الاستكبارية في العالم إنتهاء تلك الأكذوبة المسماه محكمة الجنايات الدولية! من خلال توقيعة اليوم الخميس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات إقتصادية على مسؤولين تلك المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب أرتكبت من قبل عسكريين أمريكيين في أفغانستان! ومنع تلك المحكمة من ملاحقت أولئك العسكريين دون موافقة حكومة الولايات المتحدة الإمريكية!!

ولم يقتصر ذلك الأمر الذي وقعه ترامب اليوم على ذلك وحسب! بل كذلك يقضي بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأمريكية للموظفين في محكمة الجنايات الدولية!!

وذكر ترامب ان قراره هذا ياتي ضمن إطار إلتزامه الثابت بحماية العسكريين الأمريكيين والدفاع عن الأمن القومي الأمريكي!!

وكذا أوضح ان أمريكا ليست طرفاً في النظام الأساسي لتلك المحكمة! وأن أمريكا رفضت مراراً تمتع تلك المحكمة بأي صلاحيات للتحقيق في سلوك العسكريين الأمريكيين!! كما اتهم البيت الأبيض الأمريكي تلك المحكمة الدولية بالخضوع للبيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها!! مشدداً على ان تصرفات تلك المحكمة تمثل هجوماً على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة الأمريكية!!

وحمل بيان البيت الأبيض كذلك المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء أي تحقيقات ذات دواعي سياسية بحق أمريكا وحلفائها وخاصتاً إسرائيل!!

وختم ذلك البيان بالقول إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب اليوم يوضح ان الولايات المتحدة ستستمر في إستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية مواطنيها وحلفائها من أي ملاحقة من قبل تلك المحكمة!!

فعن أي ديمقراطية ياعرب تتكلمون وأي أكذوبة جديدة تنتظرون؟؟؟!!

أفلا يكفي هذا؟؟!!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتهت الأكذوبة!!!
الحشد الشعبي.. أنصار الله في العراق 
دور الإعلام في محاربة الإرهاب    
تجربة غنية من ايران عند تفاوضهم مع أمريكا  
سبايكر..محنة وطن !!  
الجيش عزنا والحشد فخرنا...  
منظمة حقوق الإنسان منظمة أعور الدجال...
غيلان السياسة نوافذهم تطل علينا بهواء فاسد!
12 ملاحظة حول مباحثات العراق مع العدو الأمريكي..!
إصبع على الجرح إخوة تسعة ... 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك