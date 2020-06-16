إنتهت الأكذوبة!!!

✍ عبدالعزيز الصلاحي||

ما أوقح وأرذل وأقبح أن يصطنع أي شخص أكذوبة ليعيش بها داخل المجتمع! ويفرض على ذلك المجتمع بقوته أو سياسته أو تلاعبه أومكره وخداعة العيش بها!!

فما بالك بمجتمع أو نظام أو دولة او قوى إستكبارية على مستوى العالم عندما تصطنع أكذوبة لتحكم العالم بها وتهدده وترعبه للنزول عند رغباتها!!

نعم أيها السادة هذه هي الحقيقة المرة التي ضليتم تعيشون عليها وتنتظرون إنصافها لكم! فشكرا ترامب! شكراً ترامب على وضوحك!!

ولا غرابة!! فمثلما سقطت تلك الأكذوبات المسماه مجلس أمن وأمم متحدة ومنظمات دولية للسلام ولحماية الطفل والحيوان! وغيرها من تلك الأكذوبات التي فرضها ذلك النظام الإستعماري وتلك القوى الإستكبارية لحكم العالم!!

فها هي تلك الأكذوبة الكبيرة التي تعد الملاذ الأخير للإنصاف في العالم كما صورها ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الإستكبارية في العالم! هاهي تسقط اليوم بلسان وقرار رئيس ذلك النظام الإستكباري والقوى الإستكبارية في العالم! إنها أكذوبة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي!!

نعم ياسادة!! أنتهت اليوم بوضوح ودون أدنى خجل أكذوبة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي!! تلك المحكمة التي أستخدمها ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الإستكبارية في العالم عقوداً من الزمن إذا لم تكن قروناً! لترهيب العالم وحكام دول العالم وقادتها ومسؤوليها وعسكرها للسير وفق ماتريده تلك القوى الإستكبارية وذلك النظام الإستكباري في العالم!!

فهاهو هذا اليوم يصرح ويقرر رئيس ذلك النظام الإستكباري وتلك القوى الاستكبارية في العالم إنتهاء تلك الأكذوبة المسماه محكمة الجنايات الدولية! من خلال توقيعة اليوم الخميس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات إقتصادية على مسؤولين تلك المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب أرتكبت من قبل عسكريين أمريكيين في أفغانستان! ومنع تلك المحكمة من ملاحقت أولئك العسكريين دون موافقة حكومة الولايات المتحدة الإمريكية!!

ولم يقتصر ذلك الأمر الذي وقعه ترامب اليوم على ذلك وحسب! بل كذلك يقضي بتمديد القيود المفروضة على منح التأشيرات الأمريكية للموظفين في محكمة الجنايات الدولية!!

وذكر ترامب ان قراره هذا ياتي ضمن إطار إلتزامه الثابت بحماية العسكريين الأمريكيين والدفاع عن الأمن القومي الأمريكي!!

وكذا أوضح ان أمريكا ليست طرفاً في النظام الأساسي لتلك المحكمة! وأن أمريكا رفضت مراراً تمتع تلك المحكمة بأي صلاحيات للتحقيق في سلوك العسكريين الأمريكيين!! كما اتهم البيت الأبيض الأمريكي تلك المحكمة الدولية بالخضوع للبيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها!! مشدداً على ان تصرفات تلك المحكمة تمثل هجوماً على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة الأمريكية!!

وحمل بيان البيت الأبيض كذلك المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء أي تحقيقات ذات دواعي سياسية بحق أمريكا وحلفائها وخاصتاً إسرائيل!!

وختم ذلك البيان بالقول إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب اليوم يوضح ان الولايات المتحدة ستستمر في إستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية مواطنيها وحلفائها من أي ملاحقة من قبل تلك المحكمة!!

فعن أي ديمقراطية ياعرب تتكلمون وأي أكذوبة جديدة تنتظرون؟؟؟!!

أفلا يكفي هذا؟؟!!