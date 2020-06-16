الدور الامريكي لتدمير الشباب العراقي وصناعة(( الجوكر))  

⭕((برنامج ايلب لصناعة القادة في العر اق)).

◾. دجلة. على هادي.

سنوضح مراحل الدور الامريكي الخطير في العراق للشباب الشيعي العراقي من خلال نقاط :

1- منذ عام 2007 اعلنت السفارة الامريكية عن انطلاق برنامج إيلب ((لتبادل القيادات العراقية الشابة))، حيث اشترك فيه اكثر من 1200 طالب وطالبة من مدارس الثانوية والمرحلة الجامعية، فيما توقف البرنامج بعد ذلك، لتعود السفارة في 28 تشرين الاول 2013، وتعلن عن فتح باب التقديم وقبول طلبات ببرامج تبادل القيادات العراقية الشابة IYLEP.علما ان هذا البرنامج ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي.

2- يوفر هذا البرنامج الفرصة لطلاب الاعدادية المتميزين ،ممن اظهروا مهارات قيادية وحس بمبدأ المشاركة المدنية ولكن تنقصهم الكفاءة باللغة الانكليزية، للمشاركة في برنامج ممول بالكامل ولمدة اربع اسابيع خلال الصيف، بحسب بيان السفارة الامريكية.يضيف بيان السفارة الامريكية ((البرنامج يتكفل بالمصاريف المتعلقة بالرحلات الدولية الى ومن الولايات المتحدة الامريكية، الاجتماعات، مصاريف الفيزا وادارة عملية التقديم على الفيزا، الزيارات الميدانية وجلسات الدرس، الاقامة والطعام، بعض النشاطات الثقافية، المواد التعليمية، التامين الصحي للمرض و الحوادث، وكمية معقولة من مصروف الجيب. وسيقيم المشاركين مع عوائل مضيفة في امريكا تطوعت لاستقبال المشاركين، وكذلك في مساكن الطلبة التابعة للمراكز العلمية)).

3- عد بعض المراقبون ان ((هذا البرنامج جزء من اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بین الولایات المتحدة والعراق الرامية التفاهم المتبادل وتقوية الروابط بین شعبي الولایات المتحدة والعراق)).وجاء في اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية/ القسم الرابع/ اولا، "تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية". ثالثا/ تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية، مثل برنامج فولبرايت، وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية (IVLP)، في مجالات من بينها العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي.

4- السفارة الامريكية تستكمل عملية التدمير، عبر برنامج المجتمع المدني والزمالات الدراسية التي تطلقها بين فترة واخرى، وكان اخرها برنامج ما يعرف بـ((ايلب))، مبينا انه ((ايلب هو نسف لمقتضيات الأمن المجتمعي واستهداف للإنسان العراقي وإفساد للمنظومة الاجتماعية، الأمور التي أضافت تحديات حقيقية تسببت في تدمير الفرد والمجتمع, وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المشروع بدأ في التوسع كخطوة تمهيدية لمسخ قيم شبابنا وتهديم اخلاقهم وطبيعة البرامج المعدة تشير لوجود خطر محدق بهذه الدول المستهدفة)).

5- واضافوا ان "القائمين على البرنامج، يقوموا بتسجيل بعض مقاطع الفيديو للشباب المشاركين, غير لائقة ، وخصوصا الفتيات ليستخدموها كورقة ضغط فيما لو امتنعوا من تنفيذ ما يريدون"، مؤكدين ان "وظيفة هؤلاء الشباب العائدين هو نسف جميع القيم المجتمعية والدعوة للانصهار في الغرب والعيش مثله وتطبيع العلاقات مع الجميع". في اشارة الى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

6- هدف السفارة من برنامج ايلب هو، تجهيز جيوش الكترونية، وارسالهم الى الولايات المتحدة لا دخالهم في دورات تدريبية، بحجة برامج تطوير القابليات، الهدف من هؤلاء بث الشائعات والادعاءات الباطلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دفعوا باتجاه بروز بعض الشخصيات على شاشات التلفاز كمحللين سياسيين، للنيل من الاسلام السياسي، عبر توهيم الناس بان الاسلام السياسي فاشل ولا بد من انشاء حركة مدنية تقود العراق.

7- السفارة عملت ايضا على عقد ودعم المؤتمرات والندوات، والمهرجانات المخلة بالشرف، التي لا تنسجم مع قيم المجتمع والاسلام، باعتبار ان العراق يحافظ على هذه القيم ونقاتل من اجلها"، مؤكدا ان ((المشاريع الامريكية مشبوهة وما تقوم به السفارة من دور خطير وكبير، نحن على اطلاع به، وقد وضحنا اكثر من مرة ان الخطوات الامريكية تريد افساد المنظومة المجتمعية لخلق فجوى داخل البلد)).

8- الى ذلك، عملت السفارة الامريكية في الجزائر، على نفس البرنامج، كما افتتحت المركز الثقافي الأمريكى (ACCA) للموارد الثقافية والمعلومات داخل سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، يهدف المركز إلى تقديم أحدث المعلومات للجزائريين حول سياسة الولايات المتحدة، وتسهيل التفاهم المتبادل للقضايا الاقتصادية والسياسية، والتجارية والثقافية والبيئية.كما اعلنت السفارة الامريكية في 17 ايلول 2017، عن وصول 11 طالباً فلسطينياً من الشباب اللامعين والواعدين قادمين من غزة، الى امريكا وذلك لبدء سنة دراسية في المدارس الثانوية الأمريكية ضمن برنامج كينيدي- لوغار لتبادل الشباب والدراسة (YES). وسيصل ثلاث طلاب آخرين يهدف البرنامج إلى تعزيز التفاهم بين الحضارات وكسر الحواجز الثقافية والمفاهيم/ التصورات الخاطئة والصور النمطية بين الفلسطينيين والأمريكيين. وهؤلاء الطلبة هم من ضمن حوالي 300 فلسطيني من الضفة الغربية وغزة والذين تقوم حكومة الولايات المتحدة بدعمهم في كل عام ضمن برامج التبادل المهني والأكاديمي/ التعليمي .

9- ويركز المصدر على الدور الذي مارسته الجامعة، في بعض المراحل، للتقريب بين العرب والصهاينة ومحاولة خلق تفاهم بين الطرفين، بل إنها استضافت سيمفونية تل أبيب للعزف في قاعاتها. كما يذكر تخرج العديد من القادة الصهاينة في الجامعة الأميركية ببيروت ومنهم على سبيل المثال إلياهو إيلات الذي كان ممثل الوكالة اليهودية في بيروت ثم عين سفيرا لدولة العدو في واشنطن ومن بعدها رئيس الجامعة العبرية في القدس المحتلة.

دور السفارة الامريكية في برنامج ايلب

1- لم يعد العاملون في السفارة الأمريكية ببغداد يخفون شيئا .. فالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية المدعو جوي هود يعلن ومن دون خوف او حياء عن إستمراره بعمليات التجنيد لصالح السفارة تحت ستار برنامج آيلب وشعار ( دورات لإعداد القادة الشباب

فهو يعلن عن إستقطاب أكثر من (3) الاف فتاة و شاب عراقي من طلبة الإعدادية والكليات لإرسالهم في دورات مكثفة في أمريكا تستمر لشهرين بدعوى ان هذه الدورات هي لتنمية المهارة القيادية, والتعرف على ثقافة الشعب الأمريكي

ومن الواضح أن هذه البرامج والدورات تأتي لبناء جيش من الابواق الداعية والداعمة والمؤيدة لامريكا لاسرائيل فسيعود هؤلاء بعد أشهر وقد تنظيمهم للعمل لصالح الأجندة الامريكية سنشاهدهم عبارة عن ( ناشطين وناشطات ) يهاجمون كل من يقاوم الهيمنة الأمريكية وبالتأكيد سنراهم على الفضائيات يهاجمون ثوابت الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم بدعوى الحرية والتحرر والإنفتاح والثقافة الجديدة والمعاصرة ..و ..و وقد رايناهم يتباكون عن حقوق الشاذين جنسيا ولست أستبعد بعد سنوات ربما سنشاهدهم وزراء وسياسيين ومدراء يديرون مؤسسات البلد حسب ما تريده امريكا واسرائيل وحسب أجندتهما التخريبية ..وهذا ما مهد له الكاظمي برعاية أمريكية

شباب ايلب يتحولون الى ((جوكر))

1- عكست أعمال الشغب التي سيطرت على تظاهرات مدينة البصرة العراقية وجود شبكة امريكية الصنع تستهدف مكانة الاسلام السياسي وشيعة العراق في المنطقة وتسعى إلى تقسيم الشرق الأوسط ولاسيما العراق، فوفقاً للمعطيات المتوفرة فأن الحرب الناعمة ضد الشعوب في الشرق الأوسط تدار الآن من قبل السفير الامريكي في العراق ((دوغلاس سيليمان)) والان يشرف عليهم السفير الامريكي تايلر، نفس الخطة التي وضعت من قبل وزير الخارجية الامريكية انذاك ((كولن باول)) بقيمة 29 مليون دولار تحت اسم ((خلق عمل امريكي للديمقراطية في العالم العربي)) وذلك بهدف خلق أجواء في العراق ودول غرب آسيا تساعد في تقبل المشاريع الامريكية .هذا وتحاول امريكا تحطيم أحلام الشعوب المستقلة في الشرق الأوسط ولاسيما التشيع السياسي في العراق عن طريق تنظيم الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وتحول الحلم الامريكي إلى كابوس مرعب لم يتوقف فقط على عدم قدرتها في اضعاف الشيعة بل بتحويلها إلى رمز للقوة في غرب آسيا، القوة التي تعمل على التصدي للنفوذ الامريكي في المنطقة. فبعد خسارة امريكا على جبهات الحرب الساخنة، عادت لتستخدم الخطة القديمة وهي الحرب الناعمة محاولة تعميق نفوذها الاقليمي، الأمر الذي كشف مؤخراً بعد اضطرابات البصرة.

2- القصة بدأت في تموز عام 2017؛ عندما تولى "تيمي ديفيس" العضو السابق في دائرة الأمن والاستخبارات في البحرية الامريكية، مسؤولية ادارة قنصلية امريكا في البصرة. وكان قبل هذا هو المسول عن الاعمال الاجرامية في عام 2003 وعام 2004 في تعذيب السجناء وممارسة عمليات الحرق والتمثيل بهم وهم احياء بدأ "تيمي ديفيس" أنشطته الفتنوية في البصرة تنفيذاً لسياسة بلاده، الأمر الذي قاله بصراحة السفير الامريكي في بغداد "دوغلاس سيلمان" في مقالة له مع "أسوشتيد برس": (يتوجب على امريكا السعي لتقويض دور ايران في المنطقة وبغداد بعد نهاية الحرب مع داعش)).

3- بحث "تيمي ديفيس" منذ وصوله إلى البصرة عن أفراد مؤثرين اجتماعياً لإقامة علاقات معهم، وتنظيم شبكة على هذا الأساس، فكانت أهم مشاريع وكالة الاستخبارات الامريكية ل((الاسلام المدني والديمقراطي؛ البحث عن شركاء ومصادر واستراتيجيات)) الذي صدر عام 2004 من مؤسسة راند الأمريكية من قسم أبحاث الأمن القومي، وأهم خطوات هذا المشروع هو التعريف بأفراد علمانيين وإقامة اجتماعات معهم وبالنهاية تشكيل تنظيمات رسمية في المجتمع تنفذ بعدها مخططات "ديفيس" في البصرة وغيرها.

4- النقطة الأهم كانت في العثور على هؤلاء الأشخاص التي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، حيث أقامت القنصلية الامريكية في البصرة دورات تدريبية تحت عنوان "Maharat Mentorship" لمدة ثمانية أشهر بدعم مالي على مدار عامي 2017 و 2018.

5- بالطبع لم يتوقف عمل القنصلية الامريكية في البصرة على تشكيل الشبكات للقيام باعتراضات البصرة، بل ان الهدف النهائي لها هي توجيه مثيري الفتنة لضرب ما يخدم مصلحة امريكا وما بينها: القنصلية الايرانية في البصرة، مركز المحافظة، منزل رئيس مجلس المحافظة، منزل وزير الاتصالات العراقي حسن راشد، ومكاتب عدة فرق شيعية من بينها مكتب تنظيم بدر و عصائب أهل الحق والمجلس الأعلى وحزب الدعوة ومقر حزب حركة ((إرادة)) حنان الفتلاوي ومركز حزب الفضيلة ومكتب فالح الخزعلي وحتى مكاتب التلفزيونات العراقية مثل العراقية والغدير

.لم يسلم احد من هذه الاضطرابات والهجمات حيث طالت مركز جعفر الطيار الطبي للجرحى والمعلولين في البصرة حيث يرقد في هذا المركز عدد من جرحى الحشد الشعبي كما تم الاعتداء على بعض جرحى الحرب.

6- هذا الجوكر هم الذين حرقوا مدينة البصرة وهم الذين اشعلوا تظاهرات عام 2019 ومارسوا القتل وقطع الشوارع والحرق والنهب والسلب في العراق ,من الواضح أن هذا المخطط يحمل أهدافاً عدة أهمها ضرب العلاقات بين ايران والعراق وتشويه اسم المقاومة في المنطقة، فكل يوم تزداد هذه الاشاعات ويقوم عملاء امريكا بافتعال المزيد من المشاكل بين البلدين وكل ذلك بدعم مالي من السعودية وسفيرها الاستخباراتي عبد العزيز بن خالد الشمري، ويبدو أن المخطط الاصلي هو تقسيم العراق وفقاً لمشروع جوزيف دانفور إلى اقليمين أو مشروع جوزيف بادين لتقسيم العراق لثلاثة أقاليم.

7- انتشرت بين الشباب ظاهرة الفحشاء واللواط والبغاء وشرب المخدرات وكل الجرائم التي ارتكبت من قبل هولاء ((حسون الوسخ والجريذي ودكمه )) من عمليات قطع الجسور والذبح والاعتداء على الاجهزة الامنية وجدنااغلبهم كان مرتبط بمنظمات تابعة الى برنامج ((ايلب ))

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