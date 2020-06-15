الضائقة المالية وازدواج الراتب وحقوق الشهداء  

محمد فخري المولى ||

نتابع باهتمام مع المختصين منذ جائحة كورونا وتحديدا بعد انهيار سعر السهم لبيع النفط إلى اليوم بحوارات حول الوضع الاقتصادي

الخلاصة الامر

العراق نتيجة الإخفاق في الملف المالي والملف الاقتصادي أمام انهيار قد يتمثل بأبسط صوره اقتطاع مبلغ مالي من رواتب الخدمة العامة

ننتقل إلى سؤالكم...

الكلمات والأفعال نتيجة طرح حزم الإصلاح المالي ومنها ازدواج الرواتب ولو تم معالجة الامر خلال حزم العدالة الاجتماعية

لما سمحنا الان للقنوات الصفراء وايضا من ينتظر اي تفصيل به اسم شهداء للمساس بهم لمختلف الأجندات

اخرجنا من الخدمة

250 من الخبرات الذين احيلو قسرا على التقاعد

بمقابل 300 الف من ازدواج الراتب

لذلك رددنا كثيرا صفرو القضايا لا ترحلوها

وحطت الان بظلالها من قبل غربان القوى الظلامية والجوكرية وأبناء السفارات للمساس بهذه الطبقة التي دفعت الدم وهو اغلى من اموال الدنيا

ختاما

نتمى تصفير القضايا لا ترحيلها لان غربان الشر حاضرة

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