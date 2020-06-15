المقالات

العراق واحد ونرفض تجزئته..  


حيدرالعامري ||

 

حتى يستعيد الوطن هيبته وقوته، لابد أن تنتهي جميع المشاكل والأزمات العالقة بين (بغداد وأربيل) وتجميد الخلافات المختلف عليها، وأن توضع جميع الإتفاقات السابقة  التي أبرمت في العلن و(الخفاء) تحت أنظار مجلس النواب الذي يضم تمثيل نيابي مهم للإخوة الكُرد.

العمل على تشكيل لجنة مشتركة، كفيلة بأن تُنهي أزمة المناطق المتنازع عليها، بما يضمن للجميع حقوقهم خصوصاً وان خطر هذه المناطق يزداد يوماً بعد يوم وكل طرف يَلقي باللائمة على الطرف الآخر؛ والمواطن هو الخاسر الوحيد عربياً كان أم  كردياً.

الموظف العراقي الكُردي يشكو ضياع (رواتبه) بين المركز والإقليم لماذا لا يتم توزيع رواتب موظفي الاقليم مباشر وعن طريق الحكومة الاتحادية وليس عن طريق الاقليم لتلافي مايحصل الان من تلاعب برواتب موظفي الاقليم وايضا سوف يساعد على كشف الرواتب الوهمية.

العمل على فرض السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية التي تعصف بإقتصاد العراق والتي وما زالت مفتوحة على مصراعيها، وتهريب النفط المستمر، ومشاريع الإنفصال والتجزئة والتقسيم قائمة ومدعومة من الكيان الصهيوني، وهذا كله يشكل تهديد حقيقي لجميع العراقيين عرباً كانوا أم من القومية الكُردية.

قوة العراق تكمن في وحدته ونحن الآن أحوج من أي وقتٍ مضى لصوت العقل والحكمة، وإبعاد المصالح الشخصية والفئوية الضيقة؛ لينجو شعبنا بجميع أطيافه و مكوناته من الأزمات الدولية الراهنة.    

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الضائقة المالية وازدواج الراتب وحقوق الشهداء  
رسالة إلى القوى السياسية الشيعية 
الثورة تنتهي بضياع حلقة الوصل!!!
الحشد الشعبي..درع العراق الواقي  
الحل الوحيد لمواجهة  فايروس كورونا
من هم رجال الحشد؟!
بيان المفاوضات الأسترتيجية العراقية_الأمريكية قراءة أستراتيجية
سقوط الموصل نتيجة لا سبب  
العراق واحد ونرفض تجزئته..  
قراءة في الجولة الاولى من مفاوضات العراق مع امريكا  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك