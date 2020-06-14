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عتب متقاعد: انا مستغرب لحماستكم  


عبد الزهره البياتي ||

 

يانواب .. اين حقوقي؟

على حين غره فوجئنا بالعديد من الساده النواب وهم يطلقون العنان لانفسهم عبر سيل تصريحات نارية ملتهبه على غير العادة فهذا يرعد وذاك يزبُد وثالثا يصرخ لحصول استقطاع طال رواتب المتقاعدين والذي تراجعت الحكومه في الحال لتعيد اليهم ما استقطع كاملا غير منقوص .. جميلا ان يهب البعض من النواب بهذه السرعه ولم لا فهم ممثلي الشعب والواجب يقتضي منهم ان يدافعوا بصلابة عن حقوقه .. لكني مقتنع بأن هذا البعض غير مؤمن اصلا بماكان يطلقه من كلام وكان منقادا تماما للمثل الشعبي (على حس الطبل خفّن يارجليه )وهذا الحماس الذي اظهروه لا اظنه حقيقيا بل اشبه بحال ( الملح الفوار ).. فورة اقتضتها الضرورات لغايه في نفس يعقوب!! والا بالله عليكم اين كان كل هذا الحماس المتدفق الان مكبوتا في النفوس طيلة السنوات الماضيه يوم شرع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) والذي تم سلقه سلقا والكل شهود يتفرجون فجاء غير منصف لشريحة تستحق ان تُنصف وهكذا ظُلم المئات ممن كان قدرهم الاحالة على التقاعد قبل صدور القانون الذي لم يطبق بأثر رجعي فحُرموا من مكافأه نهايه الخدمه وظلت رواتبهم متدنيه واين كان هذا البعض من النواب واين حماستهم يوم ذاك عندما تم تعديل ذات القانون للمرة الثانيه ليمرروه على عجالة كعادتهم في المرة السابقه ؟ واين دفاعهم الحقيقي وهم يعلمون علم اليقين ان التعديلات ولاسيما المادة (14)من قانون التعديل الاول رقم (26) لسنه (1019) لقانون التقاعد الموحد لم تأخذ حيز التطبيق الفعلي لحد الان ولم يتساوى المتقاعدون القدامى بنظرائهم الجدد ولم يعدل سلم قانون التقاعد ليدفع المتقاعدون فاتورة الظلم مرتين !! ..

ياهذا البعض من النواب : هذه المرة مسرحياتكم لن تنطلي علينا ودموع التماسيح التي تذرفونها بداعي البكاء على مظلوميه المتقاعدين اكذوبه كبرى وانصحكم ب(لم الشباك )لان طيرنا هذه المرة لن يخدع فقد مللنا من تصريحات نشم منها رائحه المزايدات فقط ولو كنتم جادين بانصاف المتقاعدين وانتشالهم والارتقاء بمستواهم المعيشي فعلا لتحركتم فورا لتشريع قانون تقاعد جديد يعيد للمتقاعدين حقوقهم فيرفع عنهم سنوات الحيف والاجحاف .. تحركوا لتطبيق الماده (14)واذا مانجحتم بذلك وساهمتم بمنح مكافأه نهايه الخدمه لمن حُرم منها سابقا والذين لم يتسلمونها قبل 2014 ولحد الان واذا ما فعلتم خيرا ساخرج للشارع حافي القدمين ناثرا الحلوى فوق رؤوسكم واضع الحناء على ابواب البرلمان واقلد كل واحد فيكم وسام الدفاع عن المتقاعدين .. افعلوها ولو لمرة واحدة واصدقوا معنا ياهذا البعض يامن شبعنا من تصريحاتكم (الفاشوشيه ).. مرة واحده اثبتوا لنا انكم دافعتم عنا واستعدتم حقوقا مستلبه بكل رجوله وتحديدا للمتقاعدين الذين ما زالت صفتهم لحد الان (متقاعدون قدامى ).. ها يابه شتكولون ؟!.

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