الحشد الشعبي العراقي المقاوم

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✍🏽...هشام عبد القادر.|| اولا نبارك للحشد الشعبي العراقي ذكرى تأسيسه قبل ست سنوات وبفتوى المرجعية السيد علي السستاني دام الله ظله وبفضل الحشد الشعبي تم طرد الإمريكان وتحرير العراق وإن كان هناك قواعد امريكية لا زالت ولكنها اوهن من بيت العنكبوت . وإستشهاد الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اثر تلك القواعد المشئومة منها قاعدة عين الأسد فهذه الدماء تريد ان تقول لكل محور المقاومة لابد من التحشيد والوحدة اكثر لتطهير كل اراضي الوطن العربي من الإحتلال الإمريكي الصهيوني الإعرابي السعودي. نحن نمد ايدينا للحشد الشعبي في العراق ولحزب الله وانصار الله والمقاومة للجيش في سوريا وفلسطين ودولة ايران الإسلامية التي تأسست لنصرة المستضعفين . وندعوا للوحدة كافة لكل محور المقاومة واحرار العالم بتجديد البيعة في كل يوم وتوسعة دائرة ونطاق الوحدة في كل الشعوب الحرة اينما كانت ورسم خارطة طريق واحدة وتسمية واحدة لجمع كل المحاور من حزب الله وانصار الله والجيش السوري والحشد الشعبي والمقاومة في فلسطين وتأسيس مجلس محور مقاومة يضم الجميع تكون الحركة واحدة والإعلان بالبراءة الواحدة والولاء الواحد مثله مثل يوم الحج الأكبر . فأنه لا يعجز الله شئ بأن تتوحد الإمة تدريجيا حتى تصل وحدتها مع بقية الشعوب بمختلف اللغات حتى تكون كلمة لا اله الا الله واحدة في قلب واحد . البعض يضن ان الوحدة شئ بسيط انها رسالة قوية بالرغم من ان المسلمين قبلتهم واحدة وحجهم بشهر واحد وصومهم بشهر واحد ونبيهم واحد وقرئانهم واحد وصلواتهم واحدة والموت والبعث والنشور والحساب يؤمنوا به جميعا . وايامهم وساعات حسابهم والأسابيع والأشهر واحدة ولغتهم عربية وقلبهم عربي سوى اختلفت اللغة ولكن القلب عربي بتلاوة القرءان العربي ولكنهم مختلفين . والبعض يقول نحن متحدين ويستدل بأشياء تعميد الدماء او او كل ما سبق لا زالت القلوب متفرقة . الطبيعة جميعها تدعوا للوحدة شمس للإمة قمرا للإمة هواء للإمة أرض سفينة تحمل الإمة فصول اربعة مختلفة في خدمة الإمة . اذا اين هي الوحدة الحقيقية ؟ كل رسالة الأنبياء عليهم السلام تدعوا للصراط المستقيم الواحد الصراط المستقيم هو الوحدة الحقيقية . بالمعنى العام لكل الأمة . كل الكون يدور حول معنى الولاية والولاية الصراط المستقيم . عندما تتحرك الإمة عن علم وبينة فهي ستعرف إن كل الوجود يدور حول محور واحد هو إن هذا صراط مستقيم فآتبعوه إن هذا صراط علي مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم الهدى المستقيم او الصراط المستقيم حركة واحدة . لقد عرف معنى الوحدة الإمام روح الله الخميني واسس دولة المستضعفين التي تدعم كل الشعوب المظلومة ولكن لا زالت الشعوب في قصور حول معرفتها لابد ما تتسع هذه الشجرة المباركة لتشمل العالم جميعا دولة كلها تتحد مع كل محور المقاومة ليكون الدين كله لله الوحدة ليست من الشئ السهل لان ابليس يحجب الناس عن المعرفة .. والصراط المستقيم . نحن جميعا ندور حول دولة المستضعفين ندور حول محور الصالحين الذين سيرثون الأرض وتكون الأرض كلها لله وأشرقت الأرض بنور ربها .. نحن نقف مع حزب الله وانصار الله ومع الحشد الشعبي ومع محور المقاومة في فلسطين وفي سوريا . ونتمنى يتم دمج المحاور كلها بمحور واحد الهدف رفض المستكبرين ودعم دولة المستضعفين تبقى دولة الله الواحدة هي الدولة التي ترفض كل دول ابليس المتفرقة توضح للإمة معنى الصراط المستقيم الذي دعاء اليه جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام واية الولاية واضحة الله ورسوله والمؤمنين وتم التوضيح من اتى بالزكاة وهو راكع ومن سيتبع . لقد افترقت الأمة الى طوائف ومذاهب .. ولكن اليوم بوصلة الحق تشير الى ان هناك دولة اسسها روح الله الخميني دولة هي ام كل محور المقاومة مهما اختلفنا عقائديا لكن الحق يقال. لابد ما تقف الأمة بمحور واحد تتوحد جميعا جميعنا محور واحد رفض الظلم ولابد الوحدة تكون من الشعوب جميعا بمختلف اللغات . مجلس محور المقاومة بداية للوحدة دولة الصالحين هي التي ستشمل الكون . ولا وحدة دون علم ومعرفة عن بداية الصراع الذي كان منذوا قال الله إني جاعل في الأرض خليفة الأرض مركز الخلافة ومركز الصراع . وان كان الأختلاف بالبداية هو فوق السموات ولكن هبطوا جميعا ابليس خرج منها مذموما مدحورا وادم عليه السلام هبط والهبوط لابد من صعود . اما الخروج صعب الرجوع . والملائكة تتنزل على المؤمنين اذا مركز الأرض دار البلاد وايضا محل المعرفة وعندما نصعد جبل عرفات بلباس ابيض لابد ما نخلق لباس الحياة ونصعد بالفناء الى الله لنعرف الحقيقة حقيقة الوجود نعرف إن الملك لله الواحد القهار . فلا صراع من اجل بقاء النفس لن يكون هناك بقاء للدول ملك وسلطان ومذاهب وطوائف وانما نريد الوحدة على حقيقتها لباس ابيض كفن الفناء ونصعد الى جبل المعرفة نعترف إن الملك لله الواحد القهار هنا محل الوحدة الحقيقية . لنتعرف عن معاني الوجود إنه الرجوع والفناء لله . فلا ندعوا لطائفة ولا لمذهب إنما لله الواحد القهار عن بينة . دولة الصالحين هم لله في الله بالله الى الله على الله واليه راجعون .. نبارك لكل محور المقاومة هم الساعيين لورثة الأرض لتحل فيها العدل والحرية هم نقطة لا يستهان بها سلام الله عليكم اجمعين