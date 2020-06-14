رسالة مباركة ودعوة لوحدة كل محور المقاومة.

✍🏽... هشام عبد القادر ||

نبارك لكم ايها الأبطال العظماء في العراق العريقة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي بالفتوى المباركة من المرجعية العظمى في العراق من الإمام السيد علي السستاني حفظه الله ودام ظله الشريف .

ونترحم على الشهيد القائد ابو مهدي المهندس الرجل المبارك العظيم رفيق الرجل العظيم الذي بدمائهم صنعوا التغيرات الجذرية في نفوس المؤمنين وجعلوا في انفسنا قانون الجذب يتجه نحو بوصلة التغيير والسير والإتجاه نحو وحدة محور المقاومة العالمية الإسلامية وبدمهم الطاهر زرعوا شجرة التغيير الطيبة في النفوس نحو الرقي والعروج الى سماء المعرفة والوجود كما صعدت ارواحهم متحدة في سماء واحدة واختلط الدم العراقي والإيراني في ارض العراق المباركة لتظهر معاني الوحدة الإيمانية .

إننا في اليمن نبعث رسالتنا للمباركة لكم جميعا أيها المؤمنين في الحشد الشعبي المقاوم الذي دخل التاريخ وصار مثله مثل حزب الله المقاومة وانصار الله وجميع حركات المقاومة الحقة.

ونحن من هذا المنطلق نعزز قانون الوحدة والجذب الذي قانونه هو الإمام علي عليه السلام سيد الموحدين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين الذي يدعوا لوحدة المقاومة الداعي الى رسالة التعايش والجهاد حامل اعظم سيف في الإسلام واعظم راية الا وهي راية التوحيد الفاتح لباب خيبر رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار وانتم على هذا النهج جميع حركات المقاومة وما النصر الا من عند الله. بالولاية زرعتم في نفوس الإمة معاني الجهاد والتضحية الشكر لكم ولكل قنواة محور المقاومة وجميع الكتاب والثقافيين وجميع المفكرين الذين يحملون الحرية ومبادء الحرية التي تعلمناها من ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ومن الحر الرياحي ومن كربلاء المقدسة واصحاب كربلاء المقدسة .

ومن هذا المنطلق وبيوم تأسيس الحشد الشعبي نعزز الإخوة والتواصل معكم ايها العظماء ونبارك لكم يوم تأسيس الحشد الشعبي البطل . ونمد يدينا اليكم بالبيعة مع حزب الله وانصار الله والحشد الشعبي ولكل محور المقاومة في ايران وفلسطين ومع احرار العالم بمختلف اللغات وندعوا في هذا اليوم المبارك ونطالب المرجعية السيد علي السيتاني وجميع قادة محور المقاومة الى تأسيس مجلس محور مقاومة واحدة في جميع انحاء العالم ندعوا للوحدة لكل محور المقاومة واحرار العالم بمختلف اللغات لنفرح وندخل السرور في جميع القلوب المؤمنة للوحدة التي جعلها الله ببركة دم الشهيدين ابو مهدي المهندس والشهيد العظيم قاسم سليماني قائد فيلق القدس والذي كان يعتبر القائد الميداني لكل ابطال محور المقاومة نظرا لحركته وحبه لكل محور المقاومة . وببركة جميع الشهداء في كل محور المقاومة . ولا تنسوا هذه الدعوة فهي دعوة حق من قلوب مؤمنة . نطبق على عاتقها الأمانة المعهودة من السموات والأرض بالتمسك بحبل الله جميعا والتمسك بالعروة الوثقى الولاية التكوينية التي جمعت جميع الأمة ولا نطيل عليكم

مجلس محور المقاومة وأحرار العالم لتحرير كل المقدسات والشعوب المستضعفة وتعجيل الفرج والنصر القريب .

اخوكم كاتب يمني من محور المقاومة اليمن العزيز الصامد

هشام عبد القادر

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