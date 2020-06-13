اصبع على الجرح.. أنچب يالشامت ما بينه كرونا  

منهل عبد الأمير المرشدي ||

منذ اكثر من اسبوعين بدأ وباء كورونا ينتشر بسرعة في العراق وامست الأمور خارج السيطرة مع غياب تام للحضور الفاعل للدولة العراقية بأجهزتها الأمنية باستثناء الجيش الأبيض من الكوادر الصحية الابطال الذين يجاهدون ليل نهار وقد أعطوا ولا زالوا تضحيات جليلة . أسواقنا عامرة مزدحمة والطماطة اثنين كيلو بألف والاسود بلاش ولا كورونا ولا هم يحزنون .. وساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية يسرح فيها ويمرح الباحثون عن وطن من الثوار الأشاوس الجريذي والواوي وعكروك وأبو السبع خصاوي وأبو بريص . والقتل والذبح والحرق مستمر حتى يجدون الوطن الضائع بلا حامي ولا راعي ولا قانون ولا قاضي .

الوباء خارج السيطرة . خطف منا شخصيات معروفة في الوسط الثقافي والأدبي والرياضي ونحن نبحث عن وطن بين رواتب المتقاعدين وحقوق الشهداء . ما يزيد الطين بلة وكما يقولوا حاميها حراميها يطل علينا عبر وسائل الإعلام ( الدكتوووور) قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة النيابية اكرر رئيس لجنة الصحة النيابية ليعلن عن قناعته التامة واقتناعه الغريب والعجيب أن كورونا هو كذبة ليس الا وهو لعبة استخبارية وكذبه سياسية .

وان كل هذه الاصابات والاموات والمستشفيات المملوء هي كذبه سياسية !!! ورحم الله الفنان المصري نجاح الموجي عندما يقول للفانة اسعاد يونس في مسرحية عروسة تجنن ( انا لو بعلم في ابهيم كان فهم ) .. فطحل اخر من فطاحل ما تبقى لدينا من حثالات زمن الخير هو النائب طلال الزوبعي الذي يدخل مع حمايته مستشفى ابو غريب بعد وفاة أحد اقاربه لإصابته بالكورونا ويعتدون على الكوادر الطبية والادارية فيها لإجبارهم على إصدار شهادة وفاة طبيعية للمتوفي بالكورونا انه مات موتا طبيعيا . ومن هالمال حمل جمال ..

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. .أم حسوني امرأة بدت عليها اعراض كورونا لكن ام حسوني صامتة لا تتحدث ولا تهمس لأحد لكن جيرانها حجية سعيدة حست بها وسمعت بالخبر وهي تكرهها وتغار منها . فرحت حجية سعيدة جدا عندما سمعت بمرض ام حسوني وبدت تروج الخبر وتشتت بها لكن فرحتها لم تدم طويلا فقد أثبتت التحاليل الطبية لأم حسوني انها غير مصابة وهي سالم مسلح بكامل عدتها وعددها ..

ذهبت وجمعت كل حبايبها وتوجهت إلى واجهة باب حجية سعيدة وبدت تهوس ((أنچب يا الشامت ما بينه كرونا)) . بقي ان نقول لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان وزير الصحة السابق افضل وانجح من الوزير الحالي في إدارة الأزمة ولم يكن هناك داع لتبديله يا رئيس الوزراء اما نحن كمواطنين فنحتاج لعقل وصبر وبعد نظر والا فلات حين مناص بالمناسبة .. اول وثيقة تأمين صحي للمواطن في الأرض أصدرها حمورابي في بابل بمسلته الشهيرة قبل خمسة آلاف سنة .. و ( أنجب يالشامت ما بينه كرونا )

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