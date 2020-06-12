٢٠١٤..مواسم الحصاد المتجددة..  

عبدالزهرة محمد الهنداوي ||

نعيش هذه الايام ذكريات ماحدث في عام ٢٠١٤، وما آلت اليه احداث ذلك العام، من تداعيات على المشهدين المحلي والدولي، والتي يذهب الكثيرون، إلى انها كانت أحداثًا سودا، لم تخلف سوى الخراب والدمار للبشر والحجر.. ولكن على الرغم من كل ما حدث، وما تلاه، فإننا نستبطن في تلك الأحداث، الكثير من الإشراقات والمواقف العراقية، التي اتسمت بالبطولة، وجسدت معاني الإنسانية، والتلاحم الحقيقي، بين ابناء الشعب، اذ لم تفلح كل الخطط الخبيثة في النيل من وحدة وصبر وشجاعة وصمود العراقيين، بجميع ألوانهم وأطيافهم، ولعل من نافلة القول ان نشير هنا إلى المآثر البطولية للحشد الشعبي، الذي تشكل بعد الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية العليا، فقد أعاد الأمور إلى نصابها، بعد ان فلتت او كادت تفلت من عقالها، مع اقتراب عصابات داعش الإرهابية من أسوار بغداد، فيما حفل المشهد الإنساني العراقي، بمواقف، يعجز الواصفون عن وصفها، ولو تصدى لها الكتاب والمخرجون، لخرجوا بأعمال، ينافسون بها ما تنتجه هوليود الامريكية، وبوليود الهندية، فضلا عن الدراما العربية..

ولعل مازرعه العراقيون، في ذلك العام، قد بدأوا، يحصدون نتائجه خيرا وفيرا، سيُغْرق الإنسانية جمعاء، ذلك إن مَن يزرع خيرا، لا يحصد الا خيرا..

وليس بالضرورة، ان يكون خير صاحب الخير يعود له وحده، انما يعم وينتشر..

وحقيقة القول ان الذي جعلني اعود بالذاكرة إلى ماجرى في عام ٢٠١٤، بحلوه ومره، هو انني شاهدت مقطع فيديو تداولته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة عراقية، من محافظة ميسان، طَلِقَةَ المُحيّا ، وسط عائلتها،وهي تقدم آيات الشكر والامتنان والعرفان، لشاب انباري، كان تبرّع بإحدى كليتيه، لهذه الفتاة، وانقذ حياتها بعد ان كانت مهدده بالموت..

هذا المشهد المليء بالإنسانية بجوهرها العراقي النادر، أعادني إلى استذكار حادث من بين الأحداث الكثيرة التي حفل بها عام ٢٠١٤ .

فبين ثنايا أيام المحنة التي تجسدت في جسر "بزيبز" الذي سطع صيته يوم ذاك، اتذكر قصة سيدة انبارية، تقطعت بها السبل، بعد استشهاد زوجها، وتهجيرها قسرا، مع مَن هُجرّروا ، ولم يكن امامهم من سبيل سوى عبور جسر بزيبز، ليصلوا الى بر الامان، وفي حينها، كان العابرون يحتاجون الى من يكفلهم، لكي تسمح لهم القوات الامنية بالمرور..

فوقفت تلك السيدة متحيرة، لامال لديها، ولامعين ولا كفيل، فراحت تبحث في هاتف زوجها "الصرصور" الذي احتفظت به علّها تجد رقما تتصل به لانقاذها هي واطفالها مما هي فيه من بؤس وشقاء، فتوقفت عند احد الارقام، وقد سجلّه زوجها بإسم (فلان ناصرية) - للاسف لم اعد اتذكر الاسم، بعد مرور ست سنوات على الحادثة-..

حاولت السيدة ان تتصل بابن الناصرية، ولكن رصيدها لم يسعفها، فاستعانت باحد الرجال من ابناء مدينتها، لكي يساعدها على تأمين الاتصال، فلم يقصّر معها..

رن الهاتف لدى الطرف الاخر، الذي لم يتأخر في الاجابة، قالت له انا زوجة فلان، وانا الان في محنة ، واحتاج عونتك..

ابشري، هكذا اجابها،

لم يتأخر ابن الناصرية، الذي كان يرزح تحت براثن الفقر، فذهب الى احد اقربائه واقترض منه مبلغا من المال، فأرسل رصيدا لهاتف السيدة كي تتمكن من التواصل معه.. وتوجه من فوره الى بغداد ثم الى بزيبز، وتعهد امام القوات الامنية، بكفالة هذه السيدة واطفالها، ليأخذها معه الى الناصرية ، وهناك ، راح ابناء مدينته ، يسابق احدهم الاخر ليحظى كل واحد منهم باستضافة بنت الانبار ..

وبعد ذلك هيأوا لها بيتا خاصا، مع توفير كل ماتحتاجه من مستلزمات الحياة..

واتذكر حينها أيضا، ذهابي الى الناصرية انا والصديق جعفر الونان، والتقينا بذلك الرجل ابن هذه المدينة التي تفيض كرما وشجاعة ، كما التقينا السيدة بنت الانبار، ووقفنا على تفاصيل القصة.وقرأنا عمق التلاحم الكبير بين العراقيين، في عيون ابناء ذي قار ، مع اهلهم من ابناء الانبار..

وعلمت فيما بعد ان بنت الانبار، آثرت البقاء في ذي قار، لتبقى تمثل شريانا عراقيا، يربط بين جانبي القلب النابض عشقا للعراق..

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