هل يُنتخب ترمب مرة ثانية  

متابعة ـ ياسر الربيعي

جيفيري سكيلي | محلل انتخابات | موقع 538

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، انخفض معدل شعبية الرئيس ترمب باستمرار.

ويصل الآن إلى 41.1 بالمائة وفقًا لـمؤشر FiveThirtyEight الخاص بتتبع شعبية الرؤساء.

هذا أمر جدير بالملاحظة، لأنه كان أدنى تصنيف لشعبية ترمب منذ أن كان مجلس النواب يمضي قدما في اجراءات العزل بحقه في نوفمبر 2019.

ليس من الصعب تحديد سبب حدوث هذا التراجع.

فقد حصل ترامب على شعبية منخفضة باستمرار بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

والعديد من الأمريكيين لا يوافقون أيضًا على كيفية رده على الاحتجاجات بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود قتل على يد ضباط الشرطة الشهر الماضي.

السؤال هو: ما مدى أهمية هذا التحول الأخير في أرقام شعبية ترمب؟

حصل ترمب، بالطبع، على نسبة تأييد بلغت 41 في المائة من قبل.

في الواقع، تراوحت شعبية ترمب بين 40 و 45 في المائة خلال معظم فترة رئاسته، مما جعل معدل شعبيته الأكثر استقرارًا من أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية.

إذن، هناك سؤال مفتوح بشأن اين ستتجه شعبية ترمب الان.

كان من الممكن أن يكون قد وصل بالفعل إلى القاع، بالنظر إلى مدى اتساق الحدود العليا والسفلى لمنحنى شعبيته، وفي هذه الحالة قد يستمر بثبات على هذا المستوى.

أو قد ينزلق أكثر ويتوافق مع بعض لحظاته التي لا تحظى بشعبية كبيرة كرئيس.

على سبيل المثال، تراوحت نسبة شعبية ترمب بين 37 و 38 في المائة في الشهرين الأخيرين من عام 2017، في أعقاب رد "كلا الحزبين" على عنف المتفوقين البيض في شارلوتسفيل، فيرجينيا.

وبالطبع، من الممكن أيضًا أن ترتفع شعبيته.

تذكر أنه قبل الانكماش الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، كانت شعبية ترمب في الواقع أعلى ما كانت عليه منذ توليه منصبه في يناير 2017 حيث كانت وقتها بين 45 إلى 46 في المائة، في المتوسط ​​- ردًا على تعامله الأولي مع أزمة فيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن الخلاصة المهمة في هذه المرحلة هي: على الرغم من كل الحديث عن كون ترمب "زعيم عصابة"، فان ترمب في الواقع قابل للانهيار.

تتناقض الحركة النزولية في تصنيف شعبيته مع فكرة أن لا شيء يهم هذا الرئيس عندما يتعلق الأمر بالرأي العام - بل يمكن لأفعاله وأحداثه أن تؤثر في الواقع على مكانته.

ولهذا السبب، فإن فرص إعادة انتخابه يمكن أن تكون الآن في خطر حقيقي.

لا نعلم ما إذا كانت شعبية ترمب ستنخفض إلى ما دون 40 بالمائة هذه المرة، ولكن سيكون من المهم ما إذا كانت شعبية ترمب أقرب إلى 40 بالمائة أو 45 بالمائة في نوفمبر.

خذ انتخابات منتصف المدة لعام 2018.

كانت شعبية ترامب خجولة بنسبة 42 في المائة فقط في مؤشرنا.

كان ذلك مهما، بالنظر إلى أن 90 في المئة من الناخبين الذين رفضوا الرئيس دعموا الديمقراطيين في تصويت مجلس النواب، وفقا لاستطلاعات الخروج.

وبالفعل، مع انخفاض شعبية ترامب إلى أقل من 42 بالمائة مرة أخرى، نرى أرقامًا ضعيفة له في استطلاعات الرأي المباشرة ضد المرشح المفترض للديمقراطيين، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

طوال أبريل ومايو، تقدم بايدن على ترمب بنحو 4 إلى 6 نقاط في متوسط ​​(ريل كلير بوليتكس) لاستطلاعات الرأي الوطنية، ولكن منذ بداية الاحتجاجات حول وفاة فلويد، تقدم بايدن 8 نقاط.

تشير نقاط بيانات أخرى في استطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة إلى الكيفية التي يمكن أن يؤذي تصنيف ترمب السيئ له في انتخابات نوفمبر أيضًا.

أولاً، وجد استطلاع CNN / SSRS في أوائل شهر يونيو أن بايدن فاز بنسبة 92 في المائة بين الناخبين الذين رفضوا ترمب، وهو ما يتماشى تقريبًا مع ما توصلت إليه استطلاعات الرأي لعام 2018.

وبالمثل، وجد استطلاع كلية إيمرسون أن بايدن فاز بنسبة 91 في المائة بين أولئك الذين رفضوا ترمب في استطلاع حزيران / يونيو.

ما يقترحه هذان الاستطلاعان يفيد بانه حتى لو حصل ترمب على دعم ساحق من أولئك الذين يؤيدونه - وخاصة الجمهوريين - فإن نسبة الموافقة التي تبلغ 40 في المائة ربما لن تكون كافية للفوز، خاصة إذا فاز بايدن بنسبة 90 في المائة بين الناخبين الذين يرفضون ترمب، لأن هذه مجموعة أكبر بكثير.

ويصح الامر بصورة مضاعفة، إذا تخلى الناخبون المستقلون عن ترمب، حيث دعموه بأربع نقاط في عام 2016، وفقًا لاستطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وهناك سبب للاعتقاد بأن ترمب قد يكون بالفعل في مشكلة مع المستقلين.

فقد وجد استطلاع CNN، على سبيل المثال، أن ترمب يتقدم بفارق 11 نقطة مع هذه المجموعة، بينما أظهر استطلاع أجرته جامعة مونماوث في أواخر مايو وأوائل يونيو انخفاض شعبية ترمب لديهم بنسبة 16 نقطة.

وجدت استطلاعات أخرى أن ترمب في حالة أفضل قليلاً مع المستقلين، على الرغم من أنه لا يزال يتخلف عن بايدن.

على سبيل المثال، اظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسات NPR / PBS Newshour / Marist ان ترمب يتخلف عن بايدن بين المستقلين بفارق 4 نقاط، وأحدث استطلاع أجرته The Economist / YouGov كان الفارق بمقدار 3 نقاط.

الهوامش هنا مهمة، ولكن في هذه المرحلة، تتفق استطلاعات الرأي بشكل عام على أن ترمب يخسر بين المستقلين، وهذه ليست علامة جيدة بشأن فرص إعادة انتخابه.

وبالطبع، مع بقاء ما يقرب من خمسة أشهر حتى يوم الانتخابات، لدى ترمب الوقت الكافي لاستعادة شعبيته، ليكون كما كان في السابق.

يمكن لأفعال ترمب، كما رأينا، أن تؤثر سلبًا على شعبيته، ولكنها أيضًا في حدود سلطته لاستعادته.

لكن كلما زاد معدل قبول ترامب حول 40 في المائة، كلما كان من الصعب تصور ان ينجح في جذب دعم كافٍ لإعادة انتخابه - خاصةً بسبب عدم قدرته على توسيع جاذبيته.

وكما قلنا من قبل، لن تكون قاعدة ترمب الشعبية كافية

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