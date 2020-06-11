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حكومة الكاظمي.. اول الغيث استقطاعات  


قاسم الغراوي ||

 

في تغريدة للسيد الكاظمي : ( المتقاعدون والفقراء اهلي انهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي رواتب المتقاعدين سوف تدفع لايهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا اعمارهم في خدمة البلد والحكومة في خدمتهم).

هذه واحدة من تغريدات السيد الكاظمي وهو يتحدث عن الأزمة المالية في بداية تسلمه السلطة.

ان ما قام  به رئيس الوزراء من التصويت في مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع يشكل سابقة خطيرة، اذ ضرب نصوص الدستور عرض الحائط وبالاخص المواد (٢٨/اولا) و (٤٧) و(٦١/اولا) و(٨٠/ثالثا) منه، فضلا عن مخالفة المادة (٧) من قانون ضريبة الدخل، وهذه المخالفات لا يفترض معها جهل الحكومة بردة الفعل، وانما تعمدت ذلك. اما بالنسبة لقرار مجلس النواب بايقاف الاستقطاع فهو قرار  نيابي ترقيعي غير ملزم للحكومة.

بغياب العدالة الاجتماعية التي كانت تلازم حديث السيد الكاظمي وتنظيراته وعدم جراته في فتح ملفات الفاسدين الكبار كاسلافه من الحكومات السابقة سينتج انقلابا في البنية النفسية  والوطنية للمواطن العراقي وسيغير بوصلة الاتجاه الى محنته (قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق) وبالتالي سيلتجا الى طرق اخرى للتعبير عن غضبه ورفضه لهذه الإجراءات.

لم يوفق الكاظمي في هذه الخطوة فقد انقلبت طبقة المتقاعدين والموظفين في الاتجاه المعاكس لمسيرته في الوقت الذي عليه أن تكون قاعدة للسيد الكاظمي في رحلة الاصلاح ومحاربة الفساد اولا وثانيا عليه أن يفي بوعده لهذه الطبقة الكادحة المتعبة البائسة وان يفكر بطريقة اخرى في حل الأزمة المالية والاعتماد على مصادر تدر مبالغا تسد حاجة الرواتب وأكثر.

ونختم مقالنا بتغريدة ثانية للسيد الكاظمي:

(لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية فقرارنا هو ؛ خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا).

نعم نحن نمر بضائقة مالية ولكن سيادة رئيس الوزراء ماهكذا تورد الإبل فالسياسة الواقعية ليست كالتنظيرية وانت وعدت والوفاء بالعهود من شيم الرجال.

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