ذكرى سقوط الموصل  

حيدر الطائي ||

في مثل هذا اليوم في العاشر من حزيران 2014 سيطر تنظيم داعش الإرهابي بالكامل على مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق)

حيث سقطت على يد شرار سلالة الإجرام والقتل والذبح بتعاون خارجي لتصفية مشروع وطني وزرع مشروعهم المرسوم وبأدوات داخلية منسقة وبفشل سياسي مؤدلج وبخديعة أولياء السلاح من القوى العسكرية الوطنية وخذلان بعض روادها. حتى زرعوا فيها الخوف والقتل والظلام ضد مواطنيها وسكانها ولكي تكون الموصل المنطلق لتحقيق الهدف المنشود لرؤية عصابات التكفير هي (بغداد) الاستراتيجية وليحكموا ربوع العالم منها.

لكن ومايشائون إلا أن يشاء الله ببركة الدماء الطواهر البريئة التي سُفكت وبالفتوى الإنسانية للمرجعية العليا وبتلاحم الشعب العراقي وبشحذ الهمم لقواتنا الأمنية ولجشأ غيرة مجاهدوا حشدنا الشعبي عاد نسيم الموصل باسمًا يُرتّل آيات النصر المكين على شذاذ الآفاق ورغم روعة المآسي إلا أن وجود إنسانية الإنسان هي الأهم.

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