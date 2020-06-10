من مصلحة الفاسدين ترك أمريكا!!!  

مازن البعيجي ||

فقط القضية تحتاج ذكاء ومكر من قبل الفاسدين وهم كذلك! بالعراق ومن توغلوا بالعمالة مع أمريكا ليعرفوا ان ما حصلوا عليه من مال او نهب او ثراء لم تعد تستطيع أمريكا حمايته لهم وهي تستخدمكم - كماشة نار ضد إيران - بكل قوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بدأت تخرج من طوق خانق وضعته عليها أمريكا المنهارة وفي اتعس حالاتها اليوم!!!

لذا من يفكر بالحافظ على ما حصل عليه من كل من اعتبر وجودهُ في المؤسسات العراقية المختلفة فرصة! ان لا يعتمد على أمريكا وان لا يغرهُ ضجيج العملاء ويتصور ان العراق اصبح بمتناول أيديهم فهذا دونه الكثير ولا يحصل ابداً .

فالمحرك لكل العملاء يلفظ أنفاسه وهناك دولة صاعدة وأمة من مقاومة سميت محور المقاومة قدمت الغالي والنفيس والشهادة عندهم حلم وعند من يطالبون بسيادة كلمة الله تعالى العليا وهم كثر وان غابوا عن المشهد ويعيشون الطمأنينة ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) الفتح ٤.

من هنا وعلى رأي الحكمة " عصفور باليد افضل من عشرة وقد مائة على شجرة " ، فالأيام ليس لكم وان تخيلتم طولها القصير المهدد بلحظة وكل شيء ينقلب خاصة ما اذا اعتبرنا أن البركة لا تسري بالحرام والسحت وتسري في الحلال فقط وفقط!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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