المقالات

راح يبلشون بالعراقيين بلشة جديدة  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ تتذكرون من چنة نگول أيام بطل الحفرة القومي صدام "لو يجي يهودي بس كون نخلص من صدام"؟

 في تلك الفترة اوصلونا إلى هذه القناعة بعد كل ما تعرضنا له من عذابات قاسية و طويلة على يد جلاد البعث "أبو الحفرة"، أردنا الخلاص من الطاغية صدام بأي طريقة كانت لأننا اعتقدنا إن هذا الجرذ هو الأسوء في هذا الوجود ولا أسوء منه شيئا..

الجماعة "بس يا جماعة" يا جماعة الخير جاي يلعبون نفس اللعبة هم يريدون يوصلونة لهاي القناعة من جديد حتى نگول نفس الحچاية "لو يجي يهودي بس كون نخلص من هذا الفساد غير المعقول في كل شيء"..

أخطاء صدام "الجرذ" وجرائمه التي شملت الجميع بلا استثناء والدفع الذي حوله إلى "عربانة" تنفذ أجندة خارجية هدامة أضرت بالعراقيين، كل ذلك جعل النقمة عليه عارمة ومن جميع العراقيين بلا استثناء، وحصل ما حصل.

ربعنا الجدد لم يقصروا في إذكاء نار الحقد عليهم من جمهور واسع من الشعب وبقيت قلة قليلة لديها قناعة أو أنها راضية أو ساكتة "إليّ عندة راتب ومقتنع وإلي ماشية أموره بطريقة أو بأخرى وإليّ يگول تعبنا وبعد ما بينة حيل... الخ"، هؤلاء الآن شملهم برنامج "التسخين" لينضموا إلى جوقة الحراك مدفوع الثمن وبالتالي فالكل ناقم وساخط ومتظاهر لكي يأكل بعضنا البعض الآخر ويفتك بعضنا بالبعض الآخر ونقبل من جديد بدبابة جديدة يمتطيها قادة "عشتو" جدد لا يأتون بما لم تأت به الأنظمة التي سبقتهم بالويل والثبور!

لن يتغير حالنا إلى حال أحسن، بالعكس، نحن مع مرور الزمن سننتكس أكثر وتكبر خسارتنا في كل شيء..

كنت اقف مع صديق لي بالقرب من بستان لنا كان ينبض بالحياة "كاع معلة" وتحول بعد التغيير إلى مكب نفايات بمنظر بشع، فقال لي صديقي أنت تقول بالقادم الأسوء فكيف سيكون البستان حينها؟

قلت له سيتحول إلى شعلة من نار تحرق مَن حولها ولن ننتهي عند هذا الحد!

هل سألنا أنفسنا لماذا كل التغييرات في العراق تأتي عبر دبابات غير محلية الصنع؟

يمتطيها رجال حصلوا على تدريباتهم وتجهيزاتهم من خارج العراق؟

الملكيون، الجمهوريون، البعثيون، قادة العراق الجدد بعد العام (٢٠٠٣) كل هؤلاء لم يأتوا من داخل العراق ولم تحملهم إلا الدبابات والمزنجرات الأجنبية، ومَن سيأتي خلال هذه الأيام بعد أن يمهد لقدومه "حفنة" السذج لن يأتي من داخل العراق على فرس عراقي وعربانة ربل محلية الصنع بل سيأتي مدرباً مجهزاً من خارج الحدود على ظهر دبابة جديدة ليسرق أكثر ويفتك أكثر لنتراجع أكثر، هذه السُنة في هذا البلد الذي تشكل رغماً عنه من قبل جماعات بشرية غير متجانسة على ارض غير متجانسة.

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
♦️ الحظر الصحي ينسجم مع الضمير الانساني ♦️  
أيام لا تنسى.."الخير ما ختاره الله "...  
على ماذا تتفاوض؟!...  
من مصلحة الفاسدين ترك أمريكا!!!  
راح يبلشون بالعراقيين بلشة جديدة  
العدالة والانصاف لرواتب الموظفين والمتقاعدين!!!  
التفاوض مع ثعبان..!  
تساؤلات حول "الحوار العراقي الامريكي"؟  
الاتفاقيات  الاستراتيجية الدولية بين الدول..أهي توقيت ام تمرير؟!  
الشرارة الامريكية السوداء  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك