إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  

منهل عبد الأمير المرشدي ||

منذالظهور الأول لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في دائرة التقاعد العامة وهو يحاسب اخيه عماد الأكبر منه عمرا والمفروض عليه ان يحترمه لكنه قال له انني الآن ( مال الناس مو مالتكم ) وهدده بإحالته الى القضاء بتهمة انتحال صفة !!! .

منذ ذلك اليوم الذي توقعنا فيه إن مشكلة رواتب المتقاعدين قد انتهت الا ان الطين زاد بله والعلة نفس العلة والمتقاعدين يرصدون هلال العيد كل شهر لعله وعسى ولعل ..

بعد هيئة التقاعد وإتصال (عماد) التأريخي زار السيد الكاظمي هيئة الحشد الشعبي وارتدى قميصهم وامتدح تضحياتهم وأشاد ببطولاتهم لكننا اليوم نشهد الويلاد الذين يبحثون عن وطن يصولون ويجلون تحت شعار محاربة الأحزاب الشيعية فيهجمون على مقرات الحشد في النجف والناصرية والحلة وكربلاء وغيرها ويقيلون مدراء ويحرقون محافظات والأخ الكاظمي لا حس ولا نفس يراقب المشهد عن يعد بصمت وهدوء والسكوت علامة الرضا .

جائتنا بعد ذلك تشكيل الوفد المفاوض مع امريكا بأربعة أشخاص اثنان منهم يحملان الجنسية الأمريكية وثالث يحمل الجنسية البريطانية ورابع من موروث قناة الحرة عراق ولا نحن ولا البرلمان ولا اهل العقل يعرفون ماذا يحصل يا ايها الكاظمي ..

ثم طلعت علينا اجراءات اقرها مجلس الوزراء لمواجهة الأزمة المالية بتخفيض الرواتب والمخصصات والسيطرة على الإيرادات والقروض والإيفادات ولم يأت بها ولا حتى حرف واحد على اموال العراق في كردستان وما سرق ويسرق مسعود البره زاني من ايرادات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات فماذا يحصل ايها الكاظمي .

توجهت الى رواتب الشهداء وهذبت وشطبت رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين ولم تلتفت او تشير او تتخذ اجراء مع رواتب قيادات البعث الصدامي والاجهزة القمعية والساكنين في قصور عمان وقطر والامارات فماذا يحصل ايها الكاظمي .

اخيرا وليس آخرا كحلت عيوننا بوزراء حكومتك المحاصصاتية التي اتممتها بفؤاد حسين انفصالي حاقد على العراق ووحدة العراق ولا يحمل جنسية عراقية وما فعله بوزارة المالية يكفي لإحالته على القضاء فضلا عن كونه متهم بالخيانة العظمى .

لا نعرف مذا تخبئ لنا يا رئيس الوزراء.. ولإنك من اهل الكاظمية اقسم عليك بالله بحق موسى الكاظم ع أن تطمئنني فصمتك بات يخيفني ونظرات عينيك الناعسة لم اعد ارتاح لها ونصبك للفاعل ورفعك للمفعول به يزيد من تسؤلات لم القى لها جوابا واتصالك بعماد لا زال خاضعا للتحليل ولم تظهر النتيجة بعد , فماذا يحصل ايها الكاظمي ؟؟؟؟؟

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