لقتلك لي لا تحتاج سكين!!!

مازن البعيجي ||

وكلامي لكل شيعي له قلب تذوق حب العترة المطهرة عليهم السلام ، اقول لا تحتاج سكين بقدر ما تحتاج إشارة تفهم منها السفارة زهدك بي وعدم احتياج لي!!!

فهم من الذكاء بمكان يفسرون بدقة ماذا تريد وما المطلوب! وهذه سنة التاريخ تحكم علينا اليوم ، فلو كانت كل تلك الكتب التي كتبت للحسين عليه السلام صادقة ولم ترفع يدها عن مسلم والحسين عليه السلام لما سُحل مسلم بالطرقات ولما نحر الحسين عليه السلام شر نحر!!!

ولذا بكى أمامنا الخميني العظيم قدس سره عند رجوعه من فرنسا والجموع فرحة من حوله فقال له السيد احمد الخميني سيدنا الوقت وقت فرح وانتصار لماذا تبكي فقال لو كان هذا العدد مع علي عليه لما قتل!!!

وانا اقول لو كانت الشيعة وخاصة الأحزاب والسياسيين على قلب رجل واحد لما تجرأ أحد وحصد لنا زهور ولائية في شارع المطار! لكنها الإشارة التي فهمها الذكي وسربها من لا بصيرة له!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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