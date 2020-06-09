بئساً لكم..!  

مفيد السعيدي ||

منذ ايام وانا اتصفح القنوات الفضائية ولكوني مهتم بالشأن السياسي العراقي هناك محور لم يغادر اغلب البرامج و نشرات الاخبار الا هو رواتب الموظفين وجميعهم يتهم الاحزاب بالسرقة والتقصير وايضا نشهد رهانات بين هذا الطرف وذلك.

ثمة اسئلة دارت بخاطري و انا اشاهد احد القنوات التي الحت او اصرت بهذا المحور وهي تتهم الجهات السياسية وكذلك بعض المسؤولين الحزبيين وكانهم يتكلمون وكانهم بريئين مما يحدث ويحصل من ما نحن عليه اليوم.

ما يدور يذكرني بوقت النظام حكم البعث المقبور عندما تقطع بعض مفردات البطاقة التموينية حينها او قرار جائر يضاف لجور الحكم بعدها يصدر قرار تحت مسمى مكرمة القائد للشعب العراقي وها نحن اليوم ساستنا تتجه لهذا الطريق بعد فقدانها ما تقدمه للمواطن العراقي واليوم باتت شعارات تطلقها تلك الفضائيات والضيوف الممثلين لكتلهم السياسية يرفضون تقليص الرواتب ويطلقون بشرى بان لا يوجد استقطاع لها وكانهم يعطون مكرمة للموظف من جيوبهم او جيوب الي "خلفوهم" انها ثقافة متوارثة من الحكم السابق.

ماذا لو تخلت الاحزاب واقتصادياتها من سرقة اموال الوزارات عبر مقاولات ومناقصات وتشاطرون الفقراء معاناتهم؟ لماذا لو تخشون الله ولو لعدة اشهر وتتركون المنافذ الحدودية تسير بصورة اعتيادية وترجع تلك الاموال للخزينة؟

ماذا لو تعمل الاحزاب على اغلاق مزاد العملة في البنك المركزي؟ لماذا لا نجعل الوطن ولو لهذه الفترة نصب اعيننا؟ لماذا لا نذهب الى جعل رواتب الدرجات الخاصة ومخصصاتهم قريبة الى الموظف الاعتيادي؟ لماذا لا نذهب الى حل مجلس النواب وحل دوائره وارجاع موظفيه الى دوائرهم الاصلية وهذا سوفر الاموال؟ اذا فكرتم بتخفيض الرواتب او استقطاعها عليكم ان تخفضو سعر لتر وقود السيارات"البنزين" وسعر وحدة الكهرباء وتخفيض الضرائب والغرامات اضافة الى سعر صرف الدينار حتى يكون هناك توازن بين المدخول والمصروف هذا امر.

كما على المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية ان يصحوا بهذه المرحلة باموالهم ومقدراتهم كما ضحينا بدمائنا عند مقارعة النظام البائد والارهاب واخرها داعش من اجل عدم انهيار البلاد وتثبيت كراسيكم.

لكن اذا لم تستحي فاعملوا ماشئتم.

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