البصرة بلا حقوق لأن أهلها "بلية حلوگ"

✍️ إياد الإمارة ||

▪ بس لحد يزعل عليّ أرجوكم لا من داخل البثرة ولا من خارجها، ويصير براسي عنتر "ويتمخطر"، ارجوكم..

اهل البصرة الأعزاء الشغلة ما تتحمل أبداً وحگ كل "الوصخين" بهذا البلد من حمودي لآخر واحد..

وأريد أگللكم فرد شيء عن الوضع ببقية المحافظات الجنوبية "عمارة وناصرية وسماوة" إلي ما يختلف عن وضع البصرة، حالنا وحالهم واحد وحالات الزمان علينا "شتى" وشطة..

في البصرة الوضع يختلف قليلاً بسبب المقدرات والمخدرات الموجودة في هذه المحافظة الغنية بكل شيء بالنفط وغير النفط والمحرومة "فقيرة" من كل شيء من أموال النفط وغير أموال النفط..

الثروة في هذه البصرة ليست لكل العراقيين فحسب بل ليس للبصريين حق فيها، هكذا تقول "حسنة" حسب ما وصلها من قرارات وفتاوي وعتاوي، ثروات البصرة لكل العراقيين و ليست للبصريين و "إلي يعجبه يعجبه وإلي ما يعجبه يشرب من ماي شط العرب المالح"

طبعاً لو بالبصرة حلوگ چان خلولها وزير مثل أبن صولاغ وظائفه الحكومية أكثر من وظائف آلة ست البيت المعروفة، وچان كرروا التجربة مرة ثانية مثل ما كرروها وي وزير المالية الكردي إلي صار وزير الخارجية ومرشحينة على الحكومة القادمة وزير الموارد المائية لأن المائية والمالية على نفس الوزن والقافية..

ولو بالبصرة حلوگ ما چان ياهو اليجي من أي زبالة يصير براسنا قائد وزعيم ومن هذا أبو الشارة إلي ما تصيرلة چارة..

حلوگنا مفتوحة بس على بعضنا بعض، أيباه، يصير واحدنا على الثاني أسد وذيب وكوسج وأفصح من قيس والمتنبي ووحدة ما اريد أجيب أسمها زحمة من اخوتنا "القوات الأمنية" وبالمناسبة كل مراكز الشرطة الها أسماء لو بس هذا المركز "ملاعين أهل العرگ عرفتوا قصدي"

نرجع للحقوق والحلوگ وسالفتنا ما خلصت ولا راح تخلص عندي حچاية وحدة بعد خاصة بالحل أو قريبة منه، أهل البصرة اخوتي الأعزاء مصيرنا مو عراقي وداعتكم إلي يربط مصيره بالعراق كل شيء ما يحصل خلوا مصيرنا بصراوي نحصل على كل شيء والتجربة بالإقليم واضحة، مصيرنا بصراوي بكل شيء حتى خمسنا وزكاتنا تصير بصراوية مو غير شيء والعاقل يفهم، وداعتكم محد يفيدنا من خارج حدودنا "البصراوية" ابدا لا فلان ولا علان ولا صخام "ابو صماخ" ولا لطام "ابو لثام"، ما محتاجين شيء منهم حتى دجلة والفرات ما نحتاجها خل نسدها ونخلي ملوحة بزولهم "التعبانة" عدهم وأحنة نحلي بماي الخليج بفلوسنا ونعيش عيشة سعيدة، والمگبرة "سلام الله على صاحب القبة الشريفة في النجف" شبيها مقبرة الحسن البصري وأكو روايات ما اعرف مدى صحتها تگول بنقل الأموات بعد دفنهم، الزين يم أمير المؤمنين "الزينين" والمو زين يم صاحبه وعند الله تجتمع الخصوم.

وعندي رأي نجيب الناصرية والعمارة والسماوة ويانا الوضع بالبصرة هسة "هيج وهيج"..

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