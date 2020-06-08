تساؤلات عن مرتكزات المفاوض العراقي وخطوطه الحمراء  

✍ د.محمد العبادي ||

في عصرنا الحاضر تعقد كثير من الدول مفاوضات ، وتتوج بتفاهمات أو اتفاقات أو معاهدات ، وربما لا يصلون إلى نتيجة في مفاوضتهم .

الواقع يقول ان أمريكا لاتحترم اصدقائها ، ولاتحترم حتى أولئك الذين خدموها في تنفيذ مشاريعها.

لقد استخدمتهم وامتصت طعم خيرات بلدانهم ثم لما انتهت مهمتهم رمت بهم كقشرة البرتقال في القمامة ، ولنا عبرة فيما جرى على الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي .!

وأمريكا أيضا لا تحترم الاتفاقات التي تبرمها حتى مع حلفائها فهي فاقدة للمصداقية ، وليس لها ضوابط اخلاقية سوى مصالحها أولا وأخيرا ؛ فقد خرجت من الإتفاقية التجارية عبر المحيط الهادىء (Tpp) والتي تضم (١٢ ) دولة ، وتمثل حوالي (٤٠%) من الاقتصاد العالمي ، وخرجت من اتفاق باريس للمناخ ، وخرجت من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF ) , وخرجت من الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥م ، وانسحبت من اليونسكو في مطلع ٢٠١٩م ، وانسحبت من الإتفاقية التجارية مع الصين وتحاول أن تطبق خططها الفردية الطموحة بأخذ رسوم إضافية، وعلقت في أواخر سنة ٢٠١٩م مساهمتها المالية مع منظمة الطيران المدني ، وعلقت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية بعد ظهور وباء كورونا ، وغير ذلك . كل هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل أحادي ولا تهتم بأي طرف مهما كان حجمه إلا بمقدار ما يحقق مصالحها وانانيتها المفرطة .

اتمنى ان يكون ظل كل هذه الاتفاقات التي مزقتها امريكا حاضرة في ذهن المفاوض العراقي أثناء حواره مع الشيطان الزئبقي .

المفاوض العراقي لديه كثير من الأوراق والأسئلة التي تعيد له هيبته وكرامته فيما لو احسن استخدامها .

لقد اتت امريكا الى العراق بسهولة وبلا مشقة فهي تستطيع خلق الذرائع ، وبعكس تلك السهولة تجد من الصعوبة والمشقة ان تخرجها من البلد الذي اقتضت مصالحها لدخوله . نعم من الصعب أن تخرج ، لأنها تستخدم وجودها وقواعدها كمنصة للنفوذ إلى مناطق وبلدان أخرى ، ولأنها تأخذ الأتاوات من البلد الذي تجثم قواعدها على صدره ، فهي تأخذ ثمن كل طلقة تبصقها بنادقها، وكل طلعة جوية، وربما في بلدنا أخذت ثمن الصواريخ التي أطلقتها على معسكرات الجيش والحشد الشعبي وقتلت فيها أبنائنا.!!!

من المفروض ان يكون الدم العراقي احد الخطوط الحمراء ، ومن المفروض ان تحترم أمريكا صوت البرلمان العراقي وقراره وهو أحد الخطوط الحمراء ، ومن المفروض ان تكف أمريكا عن العزف على الأوتار الطائفية والقومية ، وتلجم اعلامها المسموم الذي ينفخ في نار التناحر والفرقة في اطياف العراق وهذه وغيرها هي الخطوط الحمراء التي نتمنى ان يتناولها المفاوض العراقي .

نعم لقد قتلوا مئات الآلاف من العراقيين ولم نحصل منهم على اعتذار ولا على دولار واحد فهل سيكون المفاوض العراقي جريئا ويطالبهم بالاعتذار ويحسب ذلك بالدولار ، وسيكتب التاريخ له ذلك .

لقد صوت البرلمان العراقي على ضرورة خروج القوات الأجنبية وبالأخص الأمريكية ؛ فهل سيضع المفاوض العراقي خروج القوات الأمريكية كشرط سابق لأي تفاهم ؟!

من المفترض ان يكون سوء الظن والشك هو الأساس فيما يطرحه عليه الأمريكي.

لا نريد أن يأخذ المفاوض الأمريكي قطعة من الذهب ويدفع للمفاوض العراقي في مقابل ذلك قطعة من الحلوى ، لا نريد للمفاوض العراقي ان تخدعه تلك الضحكات البلاستيكية والوعود الفارغة أثناء التفاوض .

المفاوض العراقي غير ملزم لابتفاهمات ولا باتفاقات، لكنه ملزم بضرورة خروج القوات التي تستبيح اجوائه متى ماشاءت وتقتل من تشاء بغير حساب .!

ان امريكا لم تحقق للعراق سوى الفوضى ، والتقسيم ، والفساد ، وانعدام الأمن والخدمات ، وربما تقضي على بقايا الحياة في جسد العراق المنهك عند التوافق معها ؛ نرغب في عدم مكافاتها على جرائمها ، لأنها دولة تستحق المحاسبة لا المكافأة و (لمثل هذا فليعمل العاملون)

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