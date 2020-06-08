المقالات

ولو بكلمة ..!  


محمد مكي آل عيسى ||

 

من عمل بالتجارة يعرف كيف أن وصفه لبضاعته مؤثر في النفوس لشرائها , فيعمد لتشغيل مندوبي البيع الذين يتمتعون بلباقة جميلة وأسلوب عذب وقابلية فاعلة للإقناع , بل قد يتوجه لشركات الإعلان الكبرى وينفق عليها أموالاً طائلة لتصريف تجارته وبضاعته تجنباً لكسادها.

وشركات الإعلان هذه كثيراً ما تتجاوز الحقائق لتصف البضاعة بما ليس فيها من الصفات لتنجح في ترويجها بسرعة.

وأما التاجر الذي لا يسعى في ترويج بضاعته فبالتأكيد عليه أن لا ينتظر منها ان تروج مبيعاتها في الأسواق وخصوصاً بوجود المنافسين.

ونحن إذ تشرفنا بأغلى وأثمن بضاعة . .  لم نعطها حقها حتى بالكلمات . . لم نعرضها للناس بصورتها الرائعة . . لا نحتاج الكذب والتلفيق والتزوير لتمريرها بين الناس , فما نحتاجه فقط إظهار حقيقتها !

هي الإسلام ذلك الدين القيّم ذلك النظام الإبداعي المحكم الذي أتقنه الله كتشريع كما أتقن كل شيءٍ خلقه,  بضاعتنا تلك الشريعة الخاتمة الخالدة العامّة الباقية الى ما شاء الله والتي تعتمد عليها البشرية بكل ما يستجد لها من الحاجات , ليست الحاجات الروحية الإخروية فحسب بل تعدتها لغيرها من الحاجات كالاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية  والتي نظمت أهم العلاقات بين الناس في مناهج متعاضدة لا تتخالف ولا تتعارض يساند ويعاضد بعضها الآخر.

نحن قصّرنا بوصف الإسلام أمام من لايعرفه سواءً من الغرباء عنه , أو من الأجيال القادمة من أبنائنا . . نحن نذكر الإسلام باسمه (( الإسلام )) ونقف . . لماذا ؟؟ بخلاً بالحروف والكلمات ؟؟ أم كسلاً منّا ؟؟ أم لأنه لايستحق ؟؟ . . ألم يكن الأجدر بنا أن نضيف له من الأوصاف ما يُعرّفه لمن لا يعرفه ما يحببه الى القلوب ويشوّق النفوس له ؟!

لو عدنا لكتاب الله العزيز لوجدنا أنه ذكر هذا الدين وقد رافقته أوصاف عديدة مباشرة وغير مباشرة وردت مجاورة له ومبينة لشأنه وإن لم ترد بصيغة الصفة لغة ًلكننا يمكننا أن نستند عليها ونصف الإسلام بها  : إسلام الهدى . . إسلام النور . . إسلام الحق . . إسلام البشرى . . إسلام الإحسان . . إسلام الرضى . . إسلام النعمة . . إسلام الكمال . . إسلام الفوز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فلمّا كان هذا الدين صادراً عن رب العالمين فلابد أن يتحمّل من أوصافَ مَن شرّعه فهو : إسلام الرحمة والمغفرة والرأفة والمحبة والجمال والسلام .

 كما ويمكننا وصفه بمضامينه التي حملها فهو إسلام الحكمة والوعي والعلم والحق والبصيرة والفكر , إسلام العزّة والنصر والكرامة والحرية والرفعة والإباء.

وللأسف فقد تقدم علينا حزب الشيطان بذلك فقام بطرح فكره الضال بصفات جاذبة حتى خدعت الكثير واستمالته . . فدعا الى : التنوير . . الرقي . . التحرر . . الوعي . . التجديد . . الحداثة  وغيرها وكلها دعوات كاذبة لا تمت للواقع بأية صلة.

صحيح أن تجسيد قيم الإسلام ومبادئه عملياً هو جوهر الأمر , صحيح أننا لو طبقنا الإسلام بكل ماحوى لاتضحت صورته للكثير وذلك كان سيغنينا عن أي شيء

لكننا قصّرنا في الكثير  وإذا كان التطبيق العملي صعباً بعض الشيء يستلزم الجهد والوقت فالوصف بالكلمات خفيف لفظاً وكتابة ولا يستلزم جهداً أو وقتاً.

فهي دعوة لأن لا نذكر (( الإسلام )) لفظاً أو كتابة ً إلّا وقد أضفنا له ما يستحقه من صفة وفق ما يقتضيه المقام والسياق لعل تلك الأوصاف تثير السامع فيسأل أو يبحث فيجد الحقيقة المغيّبة أو لعل تلك الصفات تلتصق بالاستعمال بلفظ الإسلام وتقترن به فلا ينفك عنها وتصبح ملازمة له في كل حين تطرقها الألسن وتخطها الأقلام مُعرّفة ًله حتى مع كثير تقصيرنا في التطبيق العملي والتجسيد على أرض الواقع.

هي دعوة للدفاع عن الإسلام . .  ولو بكلمة

ليعود الإسلام بضاعة رائجة أمام جميع المحاولات التي حاولت ولا زالت أن تشوه صورته وجعلت الكثير لا يعي أن هذه الصفات كلها تستند لحقائق يكتنفها هذا الدين وليست تزويقاً فارغاً يهدف لإظهاره بغير صورته الحقيقية دعوة لنعتني باسم الإسلام  . . بمفردة الإسلام ..  بشكل خاص حين ذكره , أمّا إظهار ذلك عمليّاً وهو الأجدى فذلك يجب أن يكون طموح كل مسلم بلا استثناء وهو الذي لو فعلناه لنعمنا في الدارين وفزنا برضى رب رحيم.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكمامة علامة..!  
♦️ اين موقع العقل المؤثر في السلوك الانساني ♦️  
بين التظاهر والمظاهر.. العراق الى أين؟!  
ناقلات النفط وعشق والشهادة!!!  
كسر الحظر الصحي.. الأسباب والمعالجات  
🔬 من علم فقد علم .. ومن لم يعلم فليحذر !  
الورقة التي سيلعب بها الامريكان في المفاوضات  
حكم الشيعة أصبح من الماضي  
عولمة الصين حرير واستثمار وليس استعمار ودمار.  
ولو بكلمة ..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك