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فنتازيا الحكومة..!  


جهاد النقاش||

 

١- البرلمان العراقي يدخل موسوعة غينس/ كأسرع مصوت على الوزراء.

 

٢- رئيس الوزراء يعين من لا يحترم داخل العراق/ وزيرا لخارجيته!

 

٣- لا مجرب في الحكومة الجديدة/ باستثناء الإنفصالي والمتهم بالفساد!

 

٤- خمسة وثلاثين ملفا للفساد على وزير النفط الجديد/ يحتاج خمسة ليتم الميقات ٤٠ ملفا.

 

٥- مول شكم خيمة واحصل على منصب/ رائد جوحي أنموذجا.

 

٦- للحد من الإنفاق الزائد وللقضاء على المحاصصة/ الحكومة تستحدث وزارة للتركمان.

 

٧- الحكومة ضد الطائفية/ بتوزير أبناء القتلة.

 

٨- الفريق التفاوضي نقص واحد وبلا خبرة وأصلا هم استعارة من الفريق الأمريكي/ لا ربحنا.

 

٩- المتظاهرون يرفضون الفساد في الحكومة المحلية/ ويغلسون عن المركزية.

 

١٠- البيشمركة تجهز سروالا جديدا/ استعدادا لزيارة الكاظمي لهم.

 

١١- الزيادة الوحيدة التي حصل عليها الشعب من هذه الحكومة/ عدد الإصابات بكورونا.

 

عماد روح نام ارتاح عدنا حكومة

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