فنتازيا الحكومة..!  

جهاد النقاش||
١- البرلمان العراقي يدخل موسوعة غينس/ كأسرع مصوت على الوزراء.
٢- رئيس الوزراء يعين من لا يحترم داخل العراق/ وزيرا لخارجيته!
٣- لا مجرب في الحكومة الجديدة/ باستثناء الإنفصالي والمتهم بالفساد!
٤- خمسة وثلاثين ملفا للفساد على وزير النفط الجديد/ يحتاج خمسة ليتم الميقات ٤٠ ملفا.
٥- مول شكم خيمة واحصل على منصب/ رائد جوحي أنموذجا.
٦- للحد من الإنفاق الزائد وللقضاء على المحاصصة/ الحكومة تستحدث وزارة للتركمان.
٧- الحكومة ضد الطائفية/ بتوزير أبناء القتلة.
٨- الفريق التفاوضي نقص واحد وبلا خبرة وأصلا هم استعارة من الفريق الأمريكي/ لا ربحنا.
٩- المتظاهرون يرفضون الفساد في الحكومة المحلية/ ويغلسون عن المركزية.
١٠- البيشمركة تجهز سروالا جديدا/ استعدادا لزيارة الكاظمي لهم.
١١- الزيادة الوحيدة التي حصل عليها الشعب من هذه الحكومة/ عدد الإصابات بكورونا.
عماد روح نام ارتاح عدنا حكومة
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