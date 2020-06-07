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نحن الفاسدون .. لا هُمْ  


أياد خضير العكيلي ||

 

يستهجن ويستنكر أغلب العراقيون اليوم ماتقوم بها الاحزاب وقادتها ويعتبرون أغلبهم لايصلحون للحكم أو فاسدون ،

فلنقل أن هذا صحيح ،  ولكن لنعد الى الواقع قليلاً ونتحدث بالصراحة والحقيقة الموجعة ونسأل السؤال التالي : من الذي أوصل أغلب هؤلاء  الفاسدون وهل هم فاسدون لوحدهم ياترى ؟

 أم إن الذي أوصلهم الى سدة الحكم والى هرم السلطة والبرلمان كذلك  ؟

ولنسأل سؤالا أخراً  : هل أن هؤلاء الفاسدون قدموا من الفضاء أو من كوكب آخر أم أنزلهم الله علينا كسفاً من السماء ؟

وهل هؤلاء لايمتلكون جمهوراً وأنصاراً ،  أم أن أنصارهم كثيرون ؟ ثم أليس هؤلاء جميعاً عراقيون ويسكنون محافظاتنا ومدننا وقرانا  ويعيشون بيننا ؟

وبعد ذلك ألم نلوث أصابعنا نحن بذلك اللون البنفسجي لنعطي أغلب هؤلاء الفاسدون أصواتنا وجعلناهم أولياءٌ علينا  وجعلنا منهم محافظين ووزراء وبرلمانيون وغير ذلك كثير ؟

ومن الذي منعنا من أنتخاب الشرفاء والنزيهين والمخلصين ..!؟

ومن سيقول أننا لم ننتخبهم في الانتخابات الاخيرة ولم نشارك بها ،

فأننا نسأل هؤلاء : هل تعتقدون حقاً أنكم حسناً فعلتم حين لم تشاركوا بالانتخابات وقاطعتموها !؟

 ألا تعلمون أيها الحذقون أن قانون الانتخابات لم يحدد أي نسبة للمشاركة وعليه تم أعتماد النتائج رغم قلة المشاركة وأصبح هؤلاء أسياد وولاة عليكم  .

 ولتعلموا أنكم بفعلتكم هذه إنما تهاونتم عن حقوقكم وأضعتموها وأوصلتم هؤلاء الى البرلمان أولاً  ولانكم لم تصوتوا للمخلصين والشرفاء ولم تساندوهم ثانياً  ؟

وأن ذكرتم بأن الانتخابات ستزور لصالح بعض المزورين والفاسدين حتى لو شاركنا فيها ،

نقول أن هذا ممكن ولكن لو شاركتم لقللتم من التزوير  ،

 والمسألة الاخرى فإن العراقيون لايعرفون كيف يراقبون أوكيف يحافظون على أصواتهم ،  والجميع يرفض أن يراقب في االانتخابات إلا بثمن ،

كما أن الكثير من الناخبين باعوا أصواتهم وضمائرهم للبعض بخمسة دولارات لاأكثر والجميع يشهد على ذلك ..!!!

وللعلم أن المصريين وهم الشعب الافقر والذين لايمتلكون خيرات كخيراتكم  ،

يتطوع منهم في كل انتخابات مليون مواطن ليراقب مجاناً ، نعم وأسمعوها جيداً ( مجاناً ) ، لكي لاتزور أو تسرق أصواتهم ،

فهل نحن قادرون أن نفعل مثل مايفعل المصريون ودون مقابل !؟ لنسأل أنفسنا بصدق وبعد أن نجيب  على السؤال سنعرف جيداً :

من هُمْ الفاسدون ..!!؟

هُمْ لوحدهم  .. أم نحن الفاسدون ..!!؟

٧ حزيران ٢٠٢٠

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