المقالات

علينا في العراق التعايش مع الجائحتين كورونا والفساد بشكل دائم  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ لا أمل قريب بوجود لقاح خاص بفيروس كورونا الذي إزدادت أعداد المصابين فيه داخل العراق إلى المستوى الذي يدق ناقوس خطر حقيقي في بلد النهرين المليئين بالنفط والدم!

هناك رأي عالمي يقول بأن على شعوب الأرض التعامل مع كورونا على أنه مرض دائم ولن يتوقف ولن يتوفر علاجه بسهولة!

في العراق نحن أمام جائحتين:

_قديمة هي الفساد.

_وجديدة هي فيروس كورونا.

وكما تشير الأخبار إلى حقيقة ان كورونا مزمنة لن تتوقف ولا أمل قريب بإكتشاف مضاد حيوي لمواجهتها، كذلك الفساد في العراق الذي تشير إلى بقائه المزمن وعدم وجود أي سعي لمكافحته والتخلص منه من قبل أي جهة عراقية وقائع الترشيحات والتصويتات وطريقة الإختيار غير المهنية، لذا علينا التعايش مع هذا الفساد الدائم والقبول به بكل ما فيه من مساوئ..

ولا يتمشخر علي واحد چذاب لو واحد مثالي ويتعنتك براسي هذا الواقع الذي نحن فيه وسنبقى فيه ولن نغادره إلا بمشيئة من الله تبارك وتعالى..

البصرة

٧ حزيران ٢٠٢٠

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأحزاب السياسية الشيعية..الى أين ؟  
المسؤولية إلى جنة او نار!!!  
أمر محير ..!  
أمر محير ..!  
نحن الفاسدون .. لا هُمْ  
علينا في العراق التعايش مع الجائحتين كورونا والفساد بشكل دائم  
الدين الحقيقي واضح  
العجز أكذوبة الفاسدين  ،والموظف  الضحية ...  
إن كانوا هؤلاء بيننا ماهو دورنا وفعلنا ؟!
ماذا لو نهضت الشعوب ثائرة لدعم القضية المركزية وتحرير القدس ؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك