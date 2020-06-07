علينا في العراق التعايش مع الجائحتين كورونا والفساد بشكل دائم  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لا أمل قريب بوجود لقاح خاص بفيروس كورونا الذي إزدادت أعداد المصابين فيه داخل العراق إلى المستوى الذي يدق ناقوس خطر حقيقي في بلد النهرين المليئين بالنفط والدم!

هناك رأي عالمي يقول بأن على شعوب الأرض التعامل مع كورونا على أنه مرض دائم ولن يتوقف ولن يتوفر علاجه بسهولة!

في العراق نحن أمام جائحتين:

_قديمة هي الفساد.

_وجديدة هي فيروس كورونا.

وكما تشير الأخبار إلى حقيقة ان كورونا مزمنة لن تتوقف ولا أمل قريب بإكتشاف مضاد حيوي لمواجهتها، كذلك الفساد في العراق الذي تشير إلى بقائه المزمن وعدم وجود أي سعي لمكافحته والتخلص منه من قبل أي جهة عراقية وقائع الترشيحات والتصويتات وطريقة الإختيار غير المهنية، لذا علينا التعايش مع هذا الفساد الدائم والقبول به بكل ما فيه من مساوئ..

ولا يتمشخر علي واحد چذاب لو واحد مثالي ويتعنتك براسي هذا الواقع الذي نحن فيه وسنبقى فيه ولن نغادره إلا بمشيئة من الله تبارك وتعالى..

البصرة

٧ حزيران ٢٠٢٠