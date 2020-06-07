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سلاح حzب الله ..  


مازن البعيجي ||

 

لماذا هذه الضجة؟

وأي صدر لبناني توجه نحوه ذا السلاح!؟

من يقف خلف تلك المسرحية معلومة التأليف وقرود من تريد الرقص على المسرح وايقاع المايسترو خريج السفارة والصهيونية ينوي قيادة وضبط إيقاع آخر ما تبقى من أنغام تراجيديا افول القوى العظمى التي سُحقت واختنقت تحت رقبة جورج فلويد الرقبة السمراء التي أسقطت كل زائف البياض!

فأين الملاذ والامبراطوية والهيمنة تسحقها صيحات من استهانوا بهم وبلونهم والعرق ، غير تصدير الأزمات إلى نجادات الغرق وزوارق الطوارئ عملاء خلقوا لمثل هذا الموقف الذي مثل كهف تضم به رأسها قلعة الشر والبؤس وزائف الشعارات ، فوجهت عملائها في العراق ولبنان جناحي الولاية التي طارت بهم وحلقت نحو العز والكرامة والإباء ..

سلاح بات يقلق كل من يشاهد كيف اثمر بيد أبناء الخميني العظيم والخامنئي المفدى فلاباس بجولة اخيرة وبعدها يوم القيامة يوم التلاق ويوم التغابن ويوم الازفة ويوم سقوط العملاء!!!

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه تسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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