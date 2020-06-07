المقالات

أهداف إيران كشفتها الناقلات!!!  


مازن البعيجي ||

 

سأبدأ من اتهامات بعض إخواني أبناء الشعب العراقي ضد إيران الإسلامية .

ونسقط بعضها ثم نحل هذه المعضلة بما كشفته الناقلات التي حملت النفط إلى فنزويلا قبل أيام!!!

أحد التهم ان إيران لها مصالح في العراق والمصالح ومن المصالح هي السيطرة على العتبات المقدسه في العراق!

طيب ما نوع تلك السيطرة!؟

هل هي مثلاً إدارة العتبات وأي شيء ستستفيد منه؟ هل لأجل توظيف مواطنيين ايرانيين؟ وهل هذا معقول؟ وهل هو هدف عظيم تتوقف عليه مصالح دولة نووية بالأمس القريب ارسلت قمراً صناعياً عسكرياً دخل العالم الغربي طوارئ من النتائج المترتبة عليه!!!

أي عتبات إخواني أبنائي التي تسعى دولة مثل إيران لها؟!

وهناك من يقول من أجل أن تبيع لنا السلاح! طيب وماذا في بيع السلاح ونحن بلد في حالة حرب مع داع١١ش لم تنتهي بعد وهي افضل من صفقة السلاح مع أمريكا لطائرات F16 التي مضت عليها سنين ولم تنجز!!!

نعم هناك مصلحة حقيقية هي التي يريد الإعلام الأمريكي والعربي العميل تغيبها عنا وعن شعبنا المسلم ، المصلحة هي ان نرفض الإحتلال الأمريكي والذي جعلوا من خلال تضليلنا نحن ادواتهم التي تقتل نفسها بنفسها ، فهل ما يجري من حرق وتعطيل وحال وأحوال متوقفة تضررت منها واشنطن مثلاً ام أبناء أحيائها الفقيرة في كل ربوع العراق الذي تسيطر عليه آفة فساد السياسيين التي أكلت الأخضر واليابس!!!

والحقيقة هذه أيها العزيز ..

بالأمس القريب حمّلت خمس ناقلات نفط إيرانية عملاقة ملايين البراميل من النفط من بندر عباس إلى فنزويلا وهي في كل ميل بحري يمكن أن تضربها قوات البحرية الأمريكية لأنها كانت مجازفة!

لكنها مجازفة ليست من أجل المال او الاكل والشرب وغيره فايران دولة مكتفية ذاتياً والكل يعرف ذلك!

الحقيقة ان إيران وجدت من أجل مد يد العون لكل المستضعفين في العالم وفنزويلا ليست دولة مسلمة بل غير مسلمة لكنها محاصرة وقد خنقها الحصار الأمريكي وشل حال شعبها الصابر والمقاوم لأمريكا!!!

فقامت إيران بواجبها الأخلاقي والإنساني وهي تتحمل مثل هذه المجازفة المحسوبة وهي كسر الهيبة الأمريكية وقد حصل ذلك!!!

الان بربك وانت تملك عقل وإنصاف هل تنسجم تهمة إيران تريد الانتفاع من العتبات التي تديرها شخصيات لا علاقة كبيرة لهم مع إيران عدى تلك العلاقة الطبيعية ومن يدير العتبات هم موظفين تابعين بالإدارة لمرجعية السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم دامت بركاتهم..

هذه الحقيقة لا يغرك الإعلام الذي بدأ يختنق من تصرفات إيران الإسلامية التي تساعد الشعوب وتفك عنها الحصار فتأمل كثيراً غداً سؤال عظيم يوجه لك وعليك تقديم الدليل!!!

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه تسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللغة والدين قوت السلاطين  
سلاح حzب الله ..  
آن أوان الشراكة  
أهداف إيران كشفتها الناقلات!!!  
المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة هدية روح الله.  
المطلوب في مفاوضات العراق واميركا  
🎭 الفاعل مرفوع والمتفرج مكسور !  
دماء العظماء تجرف عرش  أمريكا  
الورقة التي سيلعب بها الامريكان في المفاوضات  
حركات تستثمر بالدم ورموز ثعالبية ماكرة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك