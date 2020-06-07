المقالات

🎭 الفاعل مرفوع والمتفرج مكسور !  


✍🏻 عبدالملك سام ||

 

لو سألتني هل أنا متفائل بما يحدث في أمريكا ، لأجبتك بأني غير مهتم ! نعم أكره أمريكا ، فهناك ألف سبب يجعلني أكرهها ، وأشمت فيها ، وألعنها ليل نهار ، وليس أقل سبب لذلك هو دماء الملايين التي سفكتها أمريكا من أبناء أمتي وشعبي ، سواء بيدها أو بيد عملائها .. ولكن هناك فرق بين أن تتابع الأحداث بتعاطف كما يحدث وأنت تتابع مباراة في كرة القدم ، وبين أن تتابعها وأنت تملك رؤية وخطة للتحرك .. وعلى ما يبدو أن غالبية الأمة ماتزال تجلس في مقاعد المتفرجين ! ربما بأستثناء محور المقاومة ، فلا يوجد لدى الغالبية العظمى رؤية أو مشروع .

دعونا نجرب حظنا ونخمن من سينتصر ؟! ولنفترض أن المتظاهرين أطاحوا بترامب ، فمن سيأتي بعده ؟! هل فيل ديموقراطي أم حمار جمهوري ؟! فكلاهما جاهز ربما من قبل أن يجلس ترامب على كرسي الرئاسة ، فأمريكا تمتلك أخطر دولة عميقة في العالم ، وغدا عندما يأتي رئيس جديد ولا يتقيد بالسيناريو الجاهز المعد له ، فلن تختلف نهايته عن نهاية "كيندي" ، والذي مازالت جريمة أغتياله (لغزا) إلى يومنا هذا !! ولا عزاء للمشجعين طبعا ..

نحن لم نحب ترامب ، ولم نحب من قبله ، وبالتأكيد لن نحب من سيأتي بعده !! كلهم ضدنا حتى باراك اوباما الأفريقي الفقير ، بينما نحن نكتفي بمتابعة الانتخابات الأمريكية كما يفعل المشجعون في ملاعب كرة القدم .. لم نمل من الجلوس في مقاعدنا ومتابعة هذا السيرك ، لم نعي أننا بالنسبة لهم لقمة سائغة ، وأننا الساحة المفضلة والأسهل لهم جميعا .. نتفرج بدون ملل ، بدون هدف ، بدون أمل !

من الآن يجب أن نحسم الأمر ، ما يدور في أمريكا شأنها هي ، وهي تستحق كل ما يجري ، ورحيل ترامب سيسعد الجميع حتى النظام السعودي العميل الذي أوشك على الإفلاس بعد كل ما دفعه لترامب .. فلنركز على قضايانا نحن ، خاصة قضية فلسطين ، فلا يجوز أن نتابع أخبارها ونحن على مقاعد المتفرجين ، وخاصة - ايضا - مع المخططات الجديدة التي بدأت تظهر من تطبيع وخطط لضم اراض جديدة والتجهيز لأغتيالات ....الخ .. نحن نتفرج لأننا لم نعد في موقع الفاعل ، فمتى نتحرك ونترك كراسي المشجعين ؟!

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللغة والدين قوت السلاطين  
سلاح حzب الله ..  
آن أوان الشراكة  
أهداف إيران كشفتها الناقلات!!!  
المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة هدية روح الله.  
المطلوب في مفاوضات العراق واميركا  
🎭 الفاعل مرفوع والمتفرج مكسور !  
دماء العظماء تجرف عرش  أمريكا  
الورقة التي سيلعب بها الامريكان في المفاوضات  
حركات تستثمر بالدم ورموز ثعالبية ماكرة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك