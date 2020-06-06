اكو لهذا الشعب حوبة؟!

✍️ إياد الإمارة ||

▪ إليّ جاي يصير بالعراق لا صاير ولا داير بين الطوايف الله شاهد..

ولكم عمي لو تخبلنة هم ما تلومنة العالم، معقولة ماكو خير؟

معقولة ماكو چبير؟

معقولة "....." وزانها وضاع الحساب؟

معقولة وين ما تنطي وجهك خربانة؟

الإسلامي ملطلط ومهتلف وتگول مهروش وطاح بكروش..

العلماني أخس وأنگس..

البعثي إرهابي وداعشي وحرامي ولا غيرة ولا شرف..

الجماعة كل قضيتهم العرگ وضرورات صناعته محلياً..

والشعب يطلع من حفرة يطيح بنگرة يطلع منها ينچبح بالبير وتلتم عليه "الدفانة"، واقعنا مر وكل ما تنطوي صفحة تجي الأسوء الأمر منها وماكو حل ماكو حل لا هسة ولا بالأيام الجاية، الكل ملتهي بكتل النواطير وترس سلالهم عنب وتمر ونفط وسلال الشعب فارغة متروسة قهر وجوع ومرض وحيرة.

المشكلة على گولة بيبتي جواهر الله يرحمها ويغمد روحها الجنة البيت يضيع من يظل بغير والي، والعراق بغير والي شي تجر وشي تعر وياهو اليجي يصگع بيه ويبوگ بيه ويسوگ بيه..

الشعب مسكين ومحشة تنابلة ولا يعرف ولا يگدر ولا يخلونه يختارلة والي يتولة عليه يعينه على مصايبه.

وبعد، فقد أدرك "حسنة" المساء وخلت الشوارع من المارة إلا دويچ الكببچي وسطل فافون وطاسة هم فافون و بطل "لبن" ولقاء وشيء من الخيار المخلوط بالخل ومواء هر .. وهر عيني جر.

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