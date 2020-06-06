المقالات

انقلاب الحكومة  


جهاد النقاش ||

 

يفترض بالحكومة أن تكون ممثلة لإرادة الشعب، ونحن أمام مفاوضات بين العراق وأمريكا بخصوص التواجد العسكري لها في العراق، فهل ستسجيب الحكومة لمطالبة العراق بطرد هذه القوات!

تشييع القادة الشهداء المليوني الناقم على أمريكا، تظاهرة العراقيين المليونية المطالبة بطردهم، تصويت البرلمان على ذلك، تناغم الحكومة السابقة مع إخراجهم، مع كل تاريخ الخذلان الأمريكي للعراقيين في المواجهة مع داعش التي صنعوها، بل وصل الأمر أحيانا إلى ضرب القوات العراقية، وتأمين طرق تنقل الدواعش من سوريا للعراق وبالعكس، بل وتزويدهم بالمؤن والأسلحة أحيانا بذريعة الخطأ، هذا من جهة

ومن جهة أخرى تقف حكومة مدعومة أمريكيا، بوفد يحتوي مجنس أمريكي أقسم على الولاء للولايات المتحدة، وداع للتطبيع مع إسرائيل، مقيم في أمريكا، ومدونون يعملون متناغمين مع إرادة السفارة، وسياسيون يستمدون نفوذهم من نفوذ الأمريكان، يحلمون بالإقليم السني.

فهل ستنقلب الحكومة على الإرادة الأمريكية التي أتت بها، وتعمل لمصلحة الشعب الرافض لبقاء القوات؟!

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اكو لهذا الشعب حوبة؟!
فهم الآخر .. غباء العاطفة المفرط !!  
انقلاب الحكومة  
  المتنازلون عن قاسم خانوا القسم  
حكومة الكاظمي والحوار الإستراتيجي مع امريكا..إستقلال أم إستغلال؟!  
من قتل فالح عودة العكيلي ؟!  
ها قد بلغنا الألف ياكورونا ..  
جائحة  تنتظر حكومة الكاظمي..  
لمصلحة من تغيّب المهندس؟!  
جورج فلويد وخاشقجي نماذج توحش في أنظمة من يدعون التحضر .  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك