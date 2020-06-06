انقلاب الحكومة  

جهاد النقاش ||

يفترض بالحكومة أن تكون ممثلة لإرادة الشعب، ونحن أمام مفاوضات بين العراق وأمريكا بخصوص التواجد العسكري لها في العراق، فهل ستسجيب الحكومة لمطالبة العراق بطرد هذه القوات!

تشييع القادة الشهداء المليوني الناقم على أمريكا، تظاهرة العراقيين المليونية المطالبة بطردهم، تصويت البرلمان على ذلك، تناغم الحكومة السابقة مع إخراجهم، مع كل تاريخ الخذلان الأمريكي للعراقيين في المواجهة مع داعش التي صنعوها، بل وصل الأمر أحيانا إلى ضرب القوات العراقية، وتأمين طرق تنقل الدواعش من سوريا للعراق وبالعكس، بل وتزويدهم بالمؤن والأسلحة أحيانا بذريعة الخطأ، هذا من جهة

ومن جهة أخرى تقف حكومة مدعومة أمريكيا، بوفد يحتوي مجنس أمريكي أقسم على الولاء للولايات المتحدة، وداع للتطبيع مع إسرائيل، مقيم في أمريكا، ومدونون يعملون متناغمين مع إرادة السفارة، وسياسيون يستمدون نفوذهم من نفوذ الأمريكان، يحلمون بالإقليم السني.

فهل ستنقلب الحكومة على الإرادة الأمريكية التي أتت بها، وتعمل لمصلحة الشعب الرافض لبقاء القوات؟!

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