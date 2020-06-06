المقالات

هزيمة العربان ..في نكسة حزيران


  محمد الجاسم||

     تمر في الخامس من حزيران من كل عام ذكرى مايسمى في الإعلام العربي (نكسة حزيران) وهي العبارة التي إبتدعها العرب ويتناولونها في أدبيات الصراع العربي ـ الصهيوني على حرب الأيام الستة التي نشبت بين الكيان الصهيوني من جهة وبين مصر وسوريا والأردن من جهة أخرى في العام1967، دون أن يخجل قادة هذه الدول وعلى إختلاف أجيالهم وإلى يومنا هذا من كلمة (النكسة) في حرب خاطفة وسريعة تكبدت فيها قوات الدول العربية مجتمعة أكثر من عشرين ألف شهيد مقابل أقل من ألف قتيل فقط من الكيان الصهيوني الغاصب.      لقد أنقذ قرار مجلس الأمن المرقم 242،القاضي بوقف إطلاق النار،في حينها الدولَ العربية المشترِكة في الحرب من إحراجها في محنة مواصلة المواجهة بعد تكبد القطعات المقاتلة خسائر جمَّةً في الأشخاص والتسليح والتجهيز،وتدمير عدد من الطائرات المقاتلة والسمتيات،أحياناً أثناء القتال الجوي كما حصل مع القوة الجوية المصرية والقوة الجوية السورية،وأحياناً تدمير الطائرات وهي جاثمة على أرض قواعدها كما حصل مع طائرات عراقية غرب الأنبار،لتنتهي الحرب باستيلاء دولة الكيان الصهيوني على سيناء المصرية وقطاع غزة الفلسطينية والضفة الغربية(التي كانت تحت السيطرة الأردنية) إضافة الى الجولان السورية ، كما أفضت الحرب الخاطفة وشهية الإنتصارات الصهيونية فيها الى تمكن الكيان الغاصب من إحتلال مدن وقرى فلسطينية جديدة بينها القدس والخليل.      كان للدول العربية الثلاث التي خاضت الحرب ثلاثة أنماط من أنظمة الحكم المتباينة،وكانت بأجمعها يربطها رابط مشترك واحد هو الشعور القومي الذي من خلاله يعبِّئون الجماهير في بلدانهم ويغازلون مشاعرهم العنصرية بغية الإنقضاض على السلطة،وبالفعل تحول النظام المصري ذو التوجهات القومية،الى نظام ديكتاتوري وصل به الحد الى إعدام معارضيه السياسيين الذين كان من أشهرهم المعارض الإسلامي سيد قطب في آب العام1966،وتحول النظام الملكي ذو النزعات القبلية(الهاشمية) في الأردن الى إسلوب الإبادة الجماعية للفلسطينيين الذين كبدوا الكيان الصهيوني خسائر فادحة في معركة الكرامة في العام1968 ما دعا الإمبريالية الأمريكية وربيبتها دولة الكيان الصهيوني الى الضغط على الملك حسين بن طلال وإجباره على ضرب المقاومة الفلسطينية المسلحة المتواجدة على اراضي بلاده بمدفعية الميدان وقنابر الدبابات بحجة سعيها الى الإطاحة به ومن ثم إتهامها بترتيب محاولة اغتيال له،فكانت الجريمة العربية القومية البشعة التي قامت بها السلطات الأمنية الأردنية لتصفية الحركة الفلسطينية على أراضي الأردن بحملة عسكرية مدمرة بما عرف بعمليات أيلول الاسود في العام 1970.      أما النظام السوري آنذاك بقيادة حافظ الأسد،الذي كان ينتهج منهج حزب البعث الفاشي في جناحه السوري،لم يكن يتعاطى مع خصومه السياسيين بهذه الضراوة على وجه الظاهر من تأريخ الديكتاتورية البعثية في دمشق،لكن التأريخ لن ينسى المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها آلاف القتلى من المدنيين في مايسمى تأريخياً (مجزرة حماه) حين تصدى النظام السوري الى الهجمة السلفية للإخوان المسلمين في سوريا وأقر حكم الإعدام فيما بعد لكل من ينتمي الى هذه الجماعة الراديكالية المتطرفة.      وبذلك يكون قادة ثلاثة أنظمة عربية قوية (مصر وسوريا والأردن) جبارين على شعوبهم،متمكِّنين من بسط السطوة والجبروت العسكري والسياسي والمخابراتي لتثبيت أركان حكمهم،ولكنهم في الوقت ذاته كانوا جبناء وفاشلين ومنكسرين في مواجهة عدوهم المشترك الذي اعتدى على قيمهم وأعرافهم ومقدساتهم العروبية والإسلامية في فلسطين وخارجها،بل إقتطع أيضاً أجزاءَ واسعةً من الأراضي التابعة لبلدانهم العربية التي يحكمونها بالحديد والنار.      لقد تبخّرت عناوين العروبة والإسلام من الحيثيات العقيدية لهذه الأنظمة العربية التي كان قادتها يناورون بها للبقاء في الحكم،ولذلك كان سهلاً عليهم بعد حين أن يقبلوا بالتطبيع مع هذا العدو المشترك،بل وتمكن حكام بعض الدول العربية من تجاوز الخطوط الحمر ليفتتحوا سفارات للكيان الصهيوني في عواصمهم،وبذلك تتساقط أوراق التوت عن عوراتهم القومية والإسلامية التي يتبجّحون بها. وربَّ قول..أنفذُ من صَوْل.   ناصرية ـ دورتموند / ألمانيا

5حزيران2020

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العبودية  درس يتكرر.....  هل تكون مسمارا ممهد  في نعش  انهيار النظام الامبريالي....
هزيمة العربان ..في نكسة حزيران
صلاة على رصيف كركاس..!  
الى من يهمه الامر  
فلسفة التغيير في نهج روح الله  ... !  
ديمقراطية أمريكا بين فلويد وابو غريب
الإمام الخميني العالم الروحي والقائد العرفاني  
مرحبا بكم في أمريكا ..!  
  اْلأَعرَاْب بَين سَيفِ اْلْجلّاْد .. وَمُوضَةِ الإِلْحَاْد
الامام الخميني خاتم الثورات  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك