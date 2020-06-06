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ديمقراطية أمريكا بين فلويد وابو غريب


 

 

د. مديحة الربيعي ||

 

•منذ أيام والتظاهرات مستمرة في الولايات المتحدة، كأنها كرة ثلج تتدحرج وتجرف كل شيء يقف في طريقها، جورج فلويد كان شرارة تلك الأزمة بعد مقتله بدم بارد على يد شرطي يفترض أنه يمثل القانون الخاص بأمريكا، التي تظهر خلاف ماتبطن، بين ادعاءات بحقوق الانسان تظهر على السطح، ورعاية وصناعة أمن إسرائيل  وتأمين البترول مقابل أراقة واستباحة دم الشعوب

•ماكنة الأعلام الأمريكي التي تصدر مشاهد عبور البط يقطع السير أو أنقاذ قط عالق في مكان ما لم تتمكن هذه المرة من التغطية على مقتل مواطن، تماما كما عجزت تلك الماكنة من قبل على أخفاء ممارسات التعذيب الوحشي لمواطنين عراقيين في سجن أبو غريب التي أصبحت وصمة عار في تاريخ ديمقراطية أمريكا الاسود، ناهيك عن جرائم بلاك ووتر سيئة الصيت وجرائم قتل مواطنين عزل في مختلف محافظات العراق

حقوق الأنسان الهشة التي حاول ترامب ومن سبقه الترويج لها، تهاوت سريعا ليظهر الوجه الحقيقي لأمريكا الي اسست بنيانها على أشلاء الهنود الحمر في الماضي، وأنشأت ودعمت الجماعات المتطرفة في الوقت الحاضر لتفتح أبواب الفوضى الخلاقة والحروب البديلة، وتخطط للشرق الأوسط الجديد وفق رؤيتها بما يحقق مصالحها في المنطقة التي تغرق  بالدم لتعوم أمريكا في بالمقابل على سطح البترول

نظرية كل شيء مباح في الحرب والغاية تبرر الوسيلة لم تنفع ترامب الذي ظهر يحمل الكتاب المقدس ليهدأ من حجم الغضب الشعبي المتصاعد، فالشعب الأمريكي أدرك منذ مدة مدى رعونة الرئيس الأمريكي الذي يتخبط منذ مدة، ويصدر قرارت غبية كان آخرها استهداف الشهيد أبو مهدي المهندس وضرب قواعد الحشد الشعبي، إلى وصل الأمر  اخيرا الى نقل الصدام الى أرض أميركا نفسها

بعض أبواق الأعلام الخليجي التي تروج للربيع العربي وللفتنة غضت الطرف هي الأخرى لتعمل بنظام لا أرى لأ أسمع لأ أتكلم، لأن مهمتها محدودة ومعروفة.

لم يعد خافيا على أحد وضع الديمقراطية في أمريكا بشكل عام وفي عهد ترامب بشكل خاص والقادم في عهده ينبأ بالاسوأ فهو خير من يجسد الواقع الأمريكي الذي ظهر على حقيقته، والأهم من هذا كله بدأ جليا حجم عجز ترامب وتخبطه، ورفض غالبية الشعب الأمريكي لوجوده، فسلطة المال التي يلجأ اليها ترامب في كل مرة  لم تتمكن من أحتواء الأزمة، كما أنها لن تحتوي القادم من الأزمات، فترامب لم يدرك بعد الفرق بين أن يكون رئيس دولة أورجل أعمال، السياسية أعمق بكثير من عقد الصفقات لتحقيق الربح، وبين فلويد وأبو سجن أبو غريب قصص دموية تتحدث عن تاريخ  أمريكا التي تغطي جرائمها بأوراق التوت

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